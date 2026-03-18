Recupero difficile per Fortini, straordinari per Piccoli: il punto per Rakow della Gazzetta

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Il clima nello spogliatoio della Fiorentina è cambiato dopo il poker di Cremona e la squadra viola partirà oggi alla volta della Polonia con uno spirito impensabile solo fino a qualche tempo fa. La Gazzetta dello Sport sottolinea i tanti sorrisi e abbracci nel gruppo gigliato, con Gudmundsson che addirittura sui social ha taggato Carlo Ancelotti, CT del Brasile, per richiamare l'attenzione nei confronti di Dodo. La convocazione non è arrivata per il terzino, ma resta il gesto di amicizia nei confronti del compagno da parte di Gudmundsson.

Ora davanti c'è il Rakow con due risultati su tre a disposizione e Vanoli sta ragionando per un turnover in vista dell'Inter domenica: tra i pali tornerà Christensen, Comuzzo in difesa e Ndour, Fazzini e Fabbian insieme ad Harrison ritroveranno un posto da titolari nello scacchiere viola. Difficile invece il recupero di Fortini a causa della lombalgia che lo ha tenuto fuori dai convocati lunedì scorso. In dubbio pure Gosens per il trauma toracico rimediato allo Zini. Davanti toccherà ancora a Roberto Piccoli, chiamato agli straordinari visto un Moise Kean che ancora non è pronto per i 90 minuti.