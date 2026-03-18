Le cinque mosse di "SalVanoli": La Nazione celebra l'allenatore viola

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La Nazione oggi in edicola celebra Paolo Vanoli e le sue cinque mosse per far rialzare la Fiorentina, ora a +4 dalla zona retrocessione. Cinque accorgimenti che si sono rivelati decisivi per una squadra che ha sentito l'effetto del "Vanolismo". La prima è stata Fagioli play, perché il rilancio dell'ex juventino ha sistemato diverse cose a centrocampo. La seconda è stata degradare Ranieri da capitano, una scelta complicata che con il tempo però ha pagato anche per la maturità dimostrata dal calciatore che è tornato centrale anche senza fascia.

Poi c'è stata la tenuta di Gosens, gestito dopo l'infortunio di fine 2025 e tornato fondamentale per la Fiorentina. A cui va aggiunto Gudmundsson come uomo a tutta fascia, capace di tornare al gol su azione contro la Cremonese e comunque reduce da un buon periodo anche a livello statistico. Ultimo accorgimento decisivo: Parisi come ala alla vecchia maniera. Il feeling speciale tra il giocatore e l'allenatore ha fatto il resto.