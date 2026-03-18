Pronti Balbo e Braschi, Vanoli ci pensa. Corr.Fio: "Fortini recuperato"
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Per la Fiorentina è già tempo di Conference League e il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sulla possibile formazione viola per affrontare il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale. Visto che Parisi viene da due partite di fila da titolare non ci sarebbe da sorprendersi se domani, basso a sinistra, dovesse giocare il giovane Balbo. In attacco il dubbio, straordinari per Piccoli o lancio di Braschi? A oggi è più semplice immaginare una staffetta tra l’ex Cagliari e Moise, ma occhio alle sorprese.
Il piano comunque è abbastanza chiaro, e prevede di portare il bomber ex Juventus nella miglior condizione possibile per domenica sera. Secondo il quotidiano infine nessun problema per Fortini che è recuperato.
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