Parisi uomo del momento. Rep.Fi: "Se la Lazio non avesse avuto il blocco..."

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La definizione di resilienza sembra davvero creata su misura per Fabiano Parisi, l’uomo viola del momento. Lo scrive l'edizione di Firenze di Repubblica che celebra l'esterno della Fiorentina, finalmente diventato un giocatore fondamentale per i viola dopo anni di panchine e poco spazio. Italiano, poi Palladino e Pioli, lo hanno visto sempre come una mera alternativa ai titolari, addirittura con l'ultimo allenatore non scendeva quasi mai in campo.

Tre bocciature prima dell'arrivo di Vanoli che ha capovolto il mondo dell'ex Empoli, sottolinea il quotidiano. Chissà come sarebbe finita se in estate la Lazio di Sarri non avesse avuto il mercato bloccato o la Fiorentina non avesse mostrato interessa a rinnovare il contratto attorno a settembre, portando la scadenza al 2029. Parisi ha trovato un bel momento per segnare il primo gol stagionale dopo 17 gare con Vanoli di cui 15 da titolare. I 10 milioni spesi dai viola nel 2023 per strapparlo all’Empoli sembrati a lungo una follia adesso stanno assumendo

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