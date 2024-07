ARGENTINA U23, Incredibile pari con il Marocco. Beltran...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Maxi recupero nella prima gara del torneo di calcio delle Olimpiadi, che ha permesso all'Argentina Sub 23 di pareggiare in rimonta per 2-2 sul Marocco. La squadra africana era andata in vantaggio a sorpresa nel recupero del primo tempo con Rahimi e lo stesso giocatore in avvio di ripresa (al 51') aveva siglato il raddoppio dal dischetto. Giuliano Simeone, terzo figlio del Cholo, al 68' dimezzava le distanza e l'Argentina iniziava a credere nell'impresa andando all'assalto della porta marocchina ma solo un maxi recupero concesso dall'arbitro, ben 15 minuti, le dava modo di siglare l'ormai insperato pareggio con Medina. Per Beltran, partito titolare, 69 minuti di gioco.

In contemporanea ha giocato anche la Spagna che ha battuto 2-1 l'Uzbekistan con gol di Pubill e Gomez (dopo aver sbagliato un rigore) intervallati dalla rete di Shomurodov.