La Fiorentina fa team-building: ecco la foto di Dzeko e compagni. C'è anche Brekalo

Oggi alle 18:33Curiosità
di Redazione FV

La Fiorentina fa team-building anche fuori dal Viola Park. Lo dimostra una foto postata nel pomeriggio da Edin Dzeko: sul profilo instagram del bosniaco ecco uno scatto che ritrae lui, Albert Gudmundsson, Eman Kospo, Marin Pongracic ma anche due viola 'fuori-rosa' come Antonin Barak e Josip Brekalo. Tutti insieme, in pieno centro di Firenze per un pranzo tra un allenamento e l'altro. In attesa di vedere cosa succederà sul campo, la Fiorentina sembra comunque unita fuori.