Fiorentina-Carrarese, le maglie degli ospiti all'asta per aiutare il Meyer

Fiorentina-Carrarese servirà anche per beneficenza. La società carrarina ha infatti annunciato che metterà in vendita le maglie indossate nell'amichevole disputata al Viola Park lo scorso venerdì (vittoria per 2-0 dei viola). Il ricavato andrà tutto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ecco il comunicato del club:

"Carrarese Calcio 1908 e Sports For Children rendono noto che le maglie “special edition”, con le quali i calciatori di Mister Calabro sono scesi in campo in occasione dell’amichevole Fiorentina vs Carrarese, disputatasi venerdì scorso presso il Viola Park di Bagno a Ripoli (FI), saranno acquistabili tramite il canale ufficiale della Onlus Sport For Children” su eBay alla seguente pagina: clicca qui!. La vendita delle maglie inizierà mercoledì 30 luglio a partire dalle ore 21:00. Si ricorda che, per questa occasione, il club apuano abbraccerà la Fondazione Meyer, una struttura all’avanguardia che supporta l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze nelle raccolte fondi, donando loro, parte dei proventi derivanti dalle maglie “match worn” indossate dai calciatori nella sfida contro la Fiorentina. La società di Piazza Vittorio Veneto conferma il sostegno, da sempre profuso, nei confronti di ogni genere di iniziativa con finalità sociali".