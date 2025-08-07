Bove e il regalo per Cataldi che fa commuovere l'ex viola: la foto

vedi letture

Danilo Cataldi ed Edoardo Bove di nuovo insieme. In occasione del compleanno del centrocampista della Lazio i due si sono ritrovati per festeggiare. E Bove ha regalato una foto speciale all'ex compagno della Fiorentina: si tratta di una foto personalizzata che ritrae un abbraccio tra i due, un momento particolare perché lo scatto risale al giorno in cui i due si rincontrarono al Viola Park dopo il malore occorso al classe 2002. Dicembre 2024, qualche giorno dopo quel Fiorentina-Inter che entrambi ricordano bene.

Uno laziale (adesso tornato alla base) l'altro romanista di nascita e formazione, si sono ritrovati a Firenze alla fine dell'estate 2024 e hanno da subito instaurato un rapporto speciale. Tant'è che Cataldi aveva dedicato proprio all'amico la rete segnata contro il Cagliari, una settimana dopo il malore di Bove. Si sono ritrovati, a Roma, con tanta commozione e un altro abbraccio, lungo e sentito, testimoniato anche sui social.