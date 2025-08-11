Social Pongracic 'scappa' a Napoli: 48 ore di relax in barca per il difensore

Al termine di Manchester United-Fiorentina è arrivato il rompete le righe di Stefano Pioli e quindi, da sabato sera, i calciatori della Fiorentina hanno scelto diverse mete per questi due giorni di ferie in attesa della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Uno di questi, Marin Pongracic, è volato subito a Napoli, dove da sabato sera si sta godendo le ultime ore di vacanze tra barca e gite in città, tutto documentato sui propri canali social. Ecco l'immagine del centrale viola a Capri: