Testa libera e gambe fresche. Più che un augurio una vera e propria sensazione rileggendo l’ultima settimana della Fiorentina, capace di vincere con maturità a Como dopo 14 giorni di sosta di campionato e di concedere il bis in Conference League con la formazione in versione europea. Mentre la striscia di risultati utili consecutivi si allunga Palladino può godersi un gruppo che sta rispondendo presente nella sua completezza, segno che i viola stanno crescendo ancora.

Senza niente da perdere – Così in avvicinamento alla sfida di domenica la Fiorentina può vantare una maggiore leggerezza d’animo rispetto agli avversari, che si scontrerà pure con minore esperienza in partite di altissima classifica ma pur sempre garantendo minori pressioni. In altri termini tra Fiorentina ed Inter sono i viola quelli che non hanno niente da perdere, e d’altronde meglio chiarire fin da subito che un eventuale risultato negativo niente cambierebbe nelle valutazioni del recente passato e nelle prospettive dell’immediato futuro.

Un successo comunque vada - Insomma è innegabile come per i viola la gara con i nerazzurri rappresenti sì un esame importante, ma non esattamente un bivio, fosse solo per i punti fin qui accumulati sulle presunte concorrenti a un piazzamento europeo. Perché a prescindere dal risultato che maturerà nei 90 minuti di domenica la Fiorentina sta già dimostrando di poter ambire a piazzamenti più importanti di quelli raggiunti negli ultimi anni, ed è anche per questo che potrebbe esser lecito pensare che comunque vada domenica sera al Franchi sarà un successo.