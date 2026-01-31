FirenzeViola Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Pongracic e Gosens ancora in difficoltà, lampo Dodò, Solomon rompe il ghiaccio

vedi letture

DE GEA – Si fa pescare nella terra di mezzo dell'area di rigore e non può nulla sul diagonale di Vergara per il vantaggio del Napoli. Attento invece sul tentativo di McTominay dopo la discesa di Elmas viene superato da Gutierrez sul raddoppio partenopeo. Più tardi risponde presente a un paio di tentativi di Hojlund e sul tiro da fuori di McTominay, 6

DODO' – Poca spinta dalla sua parte nonostante Spinazzola non affondi più di tanto. Nel grigiore della sua ora di partita trova lo spunto che propizia il gol di Solomon. Un lampo nel buio, 6

PONGRACIC – Buca micidiale sul rinvio di Meret che consente a Vergara di avviarsi in area e battere De Gea dopo nemmeno 10 minuti. Resta in apnea continua e solo in una circostanza ferma Hojlund a dovere. Sovrastato, 4,5

COMUZZO – Comincia benino prima su Vergara poi su un cross (basso) dalla destra, dopo il quarto d'ora mura anche un tentativo di Hojlund mentre ringrazia il palo nella mischia davanti a De Gea a metà primo tempo. Nel finale torna centrale della linea a tre dopo parecchia sofferenza, 5,5

GOSENS – Tenta una disperata diagonale ma non fa a tempo a chiudere su Vergara sul primo gol azzurro. Si vede poco per tutto l'arco del p rimo tempo mentre in avvio di ripresa lascia troppo spazio a Gutierrez sul raddoppio del Napoli. Stessi problemi di martedì sera, 4,5

Dal 25'st RANIERI – Un bel lancio per Kean e qualche chiusura adeguata, 6

FAGIOLI – In ombra fino alla punizione sulla quale Piccoli centra il palo si fa poi saltare secco da Elmas nell'occasione che porta al tiro McTominay. Va un po' meglio nella ripresa per lo spirito più combattivo e il lancio finale per Kean, ma vien fuori con troppo ritardo, 5,5

SOLOMON – Avvio non semplice, per quanto spinge il Napoli da quella parte, ma nella seconda parte del primo tempo ritrova un po' di fiducia. Rompe il ghiaccio nel secondo tempo riaprendo la partita con il tapin da buona posizione. Propositivo, 6,5

Dal 25'st KEAN – Il primo tiro scheggia il palo seppure l'azione sia viziata da fuorigioco, sul secondo tentativo si guadagna un corner. Ingresso positivo anche se nel finale potrebbe gestire meglio il lancio di Fagioli, 6

BRESCIANINI – Complice il mancato intervento di Pongracic Vergara gli sgassa davanti andando a firmare l'uno a zero partenopeo. Va meglio quando smorza il tiro di Elmas poco prima del quarantesimo poi resta in affanno fino al momento del cambio, 5,5

Dal 25'st PARISI – Prova ad arrivare al tiro anche lui a un quarto d'ora dalla fine poi entra duro su Vergara colpendolo al volto. Verso la fine gestisce male il pallone respinto da De Gea dopo un tiro dal limite, 5,5

FABBIAN – Fatica a entrare nel vivo del gioco, si fa notare sulla sponda che per poco non favorisce Gudmundsson sotto misura ma poi si fa ammonire stendendo McTominay a conferma delle difficoltà del primo tempo. Vanoli lo tiene negli spogliatoi dopo l'intervallo, 5

Dal 1'st MANDRAGORA – Tra i primi palloni che tocca c'è quello che manda fuori di poco su punizione dal limite, poi però in realtà ne tocca molti meno anche se si rivede al tiro a metà ripresa e recapita un pallone pericoloso in area sul quale Piccoli non conclude bene, 6

GUDMUNDSSON – Di testa, dopo l'occasione di Piccoli, non angola trovando una gran risposta di Meret. Se Gosens lascia spazio a Gutierrez di tirare e segnare il due a zero lui arriva comunque in ritardo nella chiusura. Tende a nascondersi nel resto della partita, 5

Dal 34'st FAZZINI – S.v.

PICCOLI – Sfortunato dopo il ventesimo quando trova la deviazione di Meret sul palo dopo un gran colpo di testa sulla punizione di Fagioli. Arriva poi al tiro nella ripresa, su invito di Dodò, nell'azione che porta al gol Solomon, ma anche in questo caso è tutt'altro che preciso come del resto sull'ultima occasione figlia del cross di Mandragora, 5

VANOLI – Si sbilancia con Solomon titolare sulla destra, davanti a Dodò, e con il duo Brescianini-Fabbian più alti rispetto a Fagioli. Dalla sofferenza iniziale si passa alla confusione di Pongracic sul rinvio di Meret che consente a Vergara di segnare intorno al decimo. I suoi rischiano il bis poi però Piccoli e Gudmundsson sfiorano il pari segnalando la ripresa del gruppo. Alla ripresa dopo l'intervallo rinuncia a Fabbian e prova Mandragora ma incassa il raddoppio di Gutierrez. La ripartenza di Dodò riapre la partita visto il gol di Solomon ma la sua squadra non riesce ad arrivare al tiro nemmeno dopo gli ingressi di Ranieri, Kean e Parisi. Ed è un peccato visto il calo evidente del Napoli. Sulla carta non era al Maradona che la Fiorentina doveva far punti, ma ancora una volta i viola infilano una quantità di errori ingiustificabili che pagano al (solito) carissimo prezzo, 5