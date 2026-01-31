Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Piccoli in attacco. In mezzo al campo Brescianini-Fabbian
Giornata numero 23 del campionato di Serie A Enilive per la Fiorentina, che oggi alle 18 affronta in anticipo allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli nella speranza di ottenere punti salvezza per superare (o appaiare) momentaneamente il Lecce, quartultimo, atteso domani dalla sfida contro il Torino. Ecco le formazioni ufficiali del match, che sarà trasmesso in diretta da Dazn ma che potrete seguire in modalità radio su Radio FirenzeViola:
NAPOLI (3-4-2-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus; 3 Gutierrez, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 26 Vergara, 20 Elmas; 19 Hojlund.
A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 17 Olivera, 9 Lukaku, 23 Giovane, 31 Beukema, 52 De Chiara,.
Allenatore: Conte.
FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 44 Fagioli; 19 Solomon, 80 Fabbian, 4 Brescianini, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli.
A disposizione: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 29 Fortini, 6 Ranieri, 62 Balbo, 60 Kouadio, 8 Mandragora, 27 Ndour, 17 Harrison, 65 Parisi, 22 Fazzini, 20 Kean.
Allenatore: Vanoli.
Arbitro: La Penna di Roma.
