TORNA LA FIORENTINA COLLAUDATA: TRA I VIOLA E RIYAD C'È L'UDINESE

C'è l’Udinese tra la Fiorentina e la Supercoppa Italiana, appuntamento sicuramente più appetibile ma al quale i viola inizieranno a pensare solo dopo il fischio finale del match coi friulani, quando partiranno alla volta di Bologna, da dove lunedì mattina voleranno a Riyad. Prima però testa all’Udinese e con Italiano che potrebbe anche dar modo di riposare ad alcuni elementi in vista del match col Napoli in terra saudita.

Rispetto alla gara di Coppa Italia col Bologna però, il tecnico viola pare intenzionato a tornare sul collaudato 4-2-3-1, con Terracciano che riprenderà il posto fra i pali. Non molto diversa sarà la linea difensiva, con Kayode sulla destra e Biraghi a sinistra - ma rimane il dubbio con Parisi che potrebbe dare un turno al capitano -. Al centro Milenkovic e Ranieri dovrebbero far slittare Quarta in panchina. In mezzo al campo confermato Duncan con Arthur, anche se le condizioni fisiche non ottimali del brasiliano tengono aperto uno spiraglio a Maxime Lopez. Bonaventura si candida a vestire nuovamente i panni del fantasista con Ikoné e Brekalo sugli esterni, mentre Beltran pare nettamente avanti su Nzola nelle gerarchie.

Dall'altra parte Cioffi, fiorentino, arriva in Toscana col ballottaggio in porta tra Silvestri e Okoye nel consueto 3-5-2. Tra i centrali si vedrà Nehuen Perez, accostato anche alla Fiorentina e al centro di mille voci di mercato, coadiuvato da Joao Ferreira e Kristensen. Ebosele, Payero, Walace, Lovric e Zemura favoriti per formare la linea a cinque, vista la situazione di Samardzic impegnato assai sul fronte trattative. Tandem d’attacco Pereyra-Lucca.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Vincenzo Italiano

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca. All.: Gabriele Cioffi