VIOLA, Domenica sera a Bologna: lunedì già a Riyad

© foto di Federico De Luca

Sarà un weekend intenso quello che si appresta a vivere la Fiorentina: oltre infatti alla delicata sfida di campionato di domenica contro l'Udinese infatti i viola si prepareranno alla trasferta-maxi in Supercoppa in Arabia Saudita. Dopo il match coi friulani, la squadra di Italiano si sposterà a Bologna dove passerà la notte per poi partire, attorno alle ore 11 di lunedì mattina, dall'aeroporto Marconi in direzione di Riyad. Circa 6 ore di volo dall'Emilia alla capitale araba, per poi iniziare il ritiro verso l'inizio del percorso in Supercoppa.