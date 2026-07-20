Fiorentina, il programma di oggi: seduta mattutina e conferenza Viery

Fiorentina, il programma di oggi: seduta mattutina e conferenza VieryFirenzeViola.it
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Per la giornata di oggi è previsto una sola seduta della Fiorentina al Viola Park. Sarà in mattinata a porte chiuse. Nel pomeriggio niente allenamenti. Mentre a partire dalle 12:00 spazio alla conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore viola, arrivato dal Gremio, Viery. Il brasiliano si racconterà ai giornalisti presso il WindTRE Media Center del centro sportivo di Bagno a Ripoli.