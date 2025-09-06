FirenzeViola Stallo Mandragora, silenzio Dodo e intesa Parisi: il punto sui rinnovi di contratto

Anche se il mercato è finito da qualche giorno, per i dirigenti viola non si conclude mai il tempo delle trattative. Finché non arriverà il gong anche per i mercati esteri ancora aperti, quello degli Emirati Arabi chiuderà il 2 ottobre, Pradè e Goretti proveranno a piazzare gli ultimi esuberi (Sabiri, Richardson, Infantino e Kouame) presenti in rosa. Oltre a questo d'attualità è anche il tema dei rinnovi di contratto. Tre soprattutto, quelli di Mandragora, Dodo e Parisi, sono in cima alla lista.

Stallo Mandragora

Partendo dal centrocampista campano, la trattativa per il suo rinnovo si trova in una fase di stallo. Società ed entourage del calciatore si erano ripromessi in estate di tornare a parlare di un possibile prolungamento a settembre, dopo il gong finale del calciomercato. Adesso l'estate e il mercato sono finiti e il momento di tornare ad aggiornarsi è arrivato. In questi ultimi mesi i viola hanno ricevuto alcune proposte per Mandragora, sia dall'Italia, Bologna in primis, che dall'estero con l'offerta rispedita al mittente da 4 milioni di Euro del Real Betis. Nonostante le voci di mercato e l'infortunio subito nella prima uscita stagionale contro la primavera l'ex Torino è stato subito decisivo alla prima di campionato contro il Cagliari. Ai microfoni di Sportitalia Stefano Antonelli, procuratore dell'ex Torino, ha dichiarato che il suo assistito "è convinto di continuare e di trovare il giusto accordo per rinnovare" (QUI il suo intervento completo). La distanza non è ampia, la Fiorentina ha proposto 1,6 milioni a stagione mentre lato calciatore la richiesta di 2 milioni di Euro annui. L'accordo adesso in vigore scadrà a giugno 2026 anche se è presente un'opzione per un ulteriore anno che scatterà in automatico al raggiungimento del 50% delle presenze da parte del giocatore.

Silenzio Dodo

L'altro rinnovo di cui ormai si parla da mesi è quello di Dodo. Una situazione particolare questa con la Fiorentina che aveva fatto un'offerta all'entourage del calciatore già prima della fine della passata stagione un prolungamento fino al 2029 con aumento dell'ingaggio a partire dal 2027, data di scadenza dell'attuale contratto. La mancata risposta degli agenti del brasiliano, che vorrebbero ritoccare verso l'alto gli 1,5 milioni annui attuali, ha portato freddezza nei rapporti. I dirigenti viola, forti di due anni ancora di contratto e di offerte importanti non arrivate sul mercato, rimangono fermi sulla loro proposta. La palla quindi resta nel campo del classe 1998 e del suo entourage, vedremo se le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi mesi. Nel frattempo Dodo continua ad essere il padrone della corsia destra dei viola anche se come suo vice i gigliati hanno acquistato negli ultimi giorni di mercato l'anglo-ghanese Tariq Lamptey.

Intesa Parisi

Infine c'è Fabiano Parisi. Con la decisione da parte di Pioli e della società di confermare Niccolò Fortini, l'ex Empoli è diventato la terza soluzione a sinistra dopo Gosens e il classe 2006. Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina ha valutato la sua cessione in prestito ma senza offerte concrete alla fine è rimasto in viola. La sua permanenza non è ancora del tutto scontata considerando i mercati esteri ancora aperti ma per adesso resta un giocatore della Fiorentina. Per avere più forza in sede di trattative per una sua cessione la dirigenza gigliata ha deciso di proporre al suo entourage un rinnovo di contratto. Come anticipato da FirenzeViola.it società ed entourage del giocatore hanno un'intesa da circa due mesi per un prolungamento di un anno, ovvero fino al 2029. Vedremo quando questo rinnovo verrà ufficializzato. Poi l'attesa, a meno di offerte last minute da parte di club con il mercato ancora aperto, sarà tutta per la finestra invernale di trattative.