Femminile, alle 18:00 Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali
Alle ore 18:00 torna in campo la Fiorentina Femminile per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Le ragazze di Pinones Arce affronteranno all'Arena Civica di Milano l'Inter. Sia le viola che le nerazzurre hanno vinto al primo turno, rispettivamente contro Como e Genoa, e oggi si giocheranno il prima nel gruppo B. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andres; 13 Merlo, 8 Vilhjalmsdottir, 6 Santi, 21 Tomaselli, 22 Schough; 18 Glionna, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 7 Bugeja, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 27 Csiszár, 44 Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani
FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 20 Orsi, 44 Faerge, 85 Filangeri; 4 Bonfantini, 21 Severini, 77 Curmark, 2 Woldvik; 15 Bredgaard, 8 Hurtig, 10 Catena. A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 3 Johansen, 9 Janogy, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 26 Cherubini, 27 Tryggvadottir, 51 Omarsdottir. Allenatore: Pablo Pinones-Arce
