Antonelli (procuratore Mandragora): "Ricevute chiamate da Gattuso e Italiano"

A mercato chiuso, ai microfoni di Sportitalia, parla Stefano Antonelli. L'agente e procuratore di Rolando Mandragora ha commentato così l'estate del suo assistito, ancora non sicuro di rinnovare con la Fiorentina (contratto in scadenza a giugno 2026 con opzione fino al 2027): "Sicuramente dopo la fine della scorsa stagione ci sono state tante soddisfazioni per le chiamate ricevute e anche per quanto ha espresso Gattuso che è una persona schietta. C'è stato un dialogo tra i due e c'è la possibilità di una convocazione in Nazionale per Rolando, magari già dalle prossime sfide di ottobre.

Poi ci sono state chiamate piacevoli: da Italiano, da De Zerbi, poi l'interesse di Antonio Conte. Tutte cose importanti, ma Rolando ha preferito continuare un percorso che lo vede già nella storia della Fiorentina, perché è il giocatore con più partite nelle competizioni europee. Adesso è convitno di continuare e di trovare il giusto accordo per rinnovare".