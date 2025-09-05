FirenzeViola Kean si sblocca, in azzurro il primo gol stagionale. Aspettando Piccoli cresce la sintonia con Retegui. Dall’Islanda gol e spavento per Gud

E dire che nel primo tempo Moise Kean sembrava mantenere le sembianze dell’attaccante sfortunato sotto misura visto prima a Cagliari poi a Torino. In realtà l’esperimento varato da Rino Gattuso nel suo esordio sulla panchina della Nazionale (5-0 il finale contro l’Estonia a Bergamo) meritava attenzione a prescindere, fosse solo perché come in viola anche in azzurro l’attaccante della Fiorentina si è ritrovato a dover coesistere con un’altra punta.

L’accoppiata Kean-Retegui

Alla sua prima da c.t. della Nazionale Gattuso vara un 4-2-4 ultra offensivo, dove Di Marco e Politano hanno il compito di rifornire l’accoppiata Retegui-Kean che Spalletti aveva sempre diviso. Un nuovo esame dopo che a Firenze Kean si è ritrovato prima Dzeko e poi Piccoli al fianco, una nuova opportunità per allontanare talune voci scettiche sul suo rendimento in un’eventuale accoppiata di attaccanti. Eppure anche se nel primo tempo è sui suoi piedi l’occasione migliore, e il pallone finisce alto, Kean conferma le buone sensazioni trasmesse anche in viola, pure nei dialoghi con Retegui che insieme a lui è il più pericoloso.

In azzurro il primo gol stagionale

Così quando nel secondo tempo, prima che l’Italia sfondi con la doppietta di Retegui e arrotondando con Raspadori e Bastoni, arriva il primo centro stagionale di Kean (di testa dopo la deviazione, guarda caso, della punta ex Atalanta) non c’è da stupirsi. In fondo l’anno scorso il numero 20 della Fiorentina era di rincorsa per recuperare un posto da titolare in maglia azzurra, quest’anno è partito con il peso delle responsabilità che si piazzano sulle spalle del vice capocannoniere della serie A. E lui, Kean che esce tra gli applausi a dieci minuti dalla fine, ha risposto presente, segnando il gol che ha consentito all’Italia di cambiare volto al match con l’Estonia e a Gattuso di godersi il più bell’esordio in Nazionale che potesse immaginare.

Le notizie dall’Islanda

Intanto Pioli attende notizie anche dall’Islanda. Nel 5-0 sull’Azerbaijan Gudmundsson è in fretta protagonista, con un assist per il vantaggio islandese firmato da Palsson e con il gol che vale il 4-0 nel secondo tempo. Sessantotto minuti prima di essere sostituito con un po' di spavento visto che proprio in occasione del diagonale che va in rete il numero 10 viene travolto ed è costretto a uscire. Sperando non sia niente di grave restano le note positive di una serata da protagonista in nazionale.