FirenzeViola Fiorentina in ansia per Gudmundsson: gol con l’Islanda, poi l'infortunio alla caviglia, le sue condizioni

Una bella notizia durata appena una manciata di minuti, poi subito la preoccupazione. La serata di ieri ha regalato alla Fiorentina emozioni contrastanti: da una parte la gioia per il gol segnato da Albert Gudmundsson con la maglia dell’Islanda, dall’altra l’apprensione per l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo poco dopo. L’attaccante viola è stato protagonista nel largo successo della sua Nazionale contro l’Azerbaigian (5-0 il risultato finale), firmando al 66' la rete del momentaneo 4-0. Ma la bella notizia si è trasformata rapidamente in un campanello d’allarme per il club gigliato: poco dopo il gol, infatti, Gudmundsson ha subito una distorsione alla caviglia ed è stato sostituito.

A fare chiarezza, nel post-partita, è stato il commissario tecnico dell’Islanda: “Speriamo di avere una diagnosi migliore domani, quindi speriamo per il meglio. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì”. Un martedì tutt’altro che banale per l’Islanda, attesa dalla trasferta contro la Francia nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Ma se da una parte lo staff nordico monitora le condizioni del numero 10, dall’altra è la Fiorentina a incrociare le dita. A Firenze la preoccupazione cresce, soprattutto perché tra una settimana, sabato 13 settembre, i viola torneranno in campo per la prima gara casalinga della stagione, e l’avversario si chiama Napoli.

Una sfida di cartello, un banco di prova importante, e Stefano Pioli spera di poter contare sul suo talento offensivo. Non sarà una settimana semplice: da qui a sabato, ogni aggiornamento medico sarà seguito con attenzione, a partire da quello che uscirà nelle prossime ore dalla Nazionale islandese. L’auspicio in casa viola è che il problema sia lieve, magari sufficiente per tenere Gudmundsson a riposo contro la Francia, ma non tale da impedirgli di scendere in campo al Franchi. Perché sabato la Fiorentina avrà senza dubbio bisogno del suo numero dieci.