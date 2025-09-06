FirenzeViola Un mercato da 7 in pagella, per i lettori di FirenzeViola.it non ci sono dubbi

Lunedì 1 settembre alle ore 20:00 è suonato il gong del mercato. In Serie A, così come in quasi tutti i maggiori campionati europei, si è chiusa così la possibilità di inserire nuovi giocatori in rosa a meno che non siano svincolati. La sessione di trasferimenti di quest'estate ha portato in dote nove acquisti a Stefano Pioli: da Lezzerini in porta a Viti e Kospo in difesa, passando per Sohm, Fazzini e Nicolussi Caviglia a centrocampo fino a Lamptey sull'esterno. Davanti invece sono arrivati Dzeko e Piccoli. Per quanto riguarda le uscite invece la Fiorentina, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, è riuscita a piazzare diversi, anche se non tutti, esuberi della rosa.

La fine del mercato e la prima sosta per le nazionali è da sempre tempo di iniziali di bilanci. FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori di dare un voto all'operato dei dirigenti della Fiorentina in quest'estate di trasferimenti e la risposta è stata netta: per oltre la maggioranza assoluta dei votanti, circa il 52%, il mercato della Fiorentina è stato da 7 in pagella. I tifosi viola quindi hanno promosso le decisioni della società toscana. Le possibilità di scelta che la nostra redazione aveva messo a disposizione degli utenti andava dal 3 all'8, dal gravemente insufficiente quindi al molto buono. Se per la maggior parte dei votanti il mercato della Fiorentina è stato da 7, sul podio ci sono gli altri due voti positivi messi a disposizione della scelta. Circa il 24% delle preferenze per il 6, la sufficienza piena, mentre circa il 13% dei voti per l'8. Pochi, anzi pochissimi tifosi, hanno giudicato insufficiente il mercato gigliato. 8,62% per il 5, 1,22% per il 4 e 1,03% per il 3. Di seguito tutti i voti:

IL VOTO AL MERCATO

7 - 52,02% (2264 voti)

6 - 23,89% (1039 voti)

8 - 13,22% (575 voti)

5 - 8,62% (375 voti)

4 - 1,22% (53 voti)

3 - 1,03% (45 voti)