RFV Grosso-Fiorentina, Turrini garantisce: "I giovani lo seguono, fa sempre la partita: domenica vuole farsi vedere"

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Prestigiosa firma del QS - La Nazione e noto volto di Sky Sport, soprattutto nel mondo dei motori, Leo Turrini è stato ospite di Radio FirenzeViola. Intervenuto nel corso di "Garrisca al Vento", Turrini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina dell'anno prossimo. In particolare, il giornalista, tifoso del Sassuolo, si è concentrato sul nome di Fabio Grosso, tecnico neroverde e uno dei primi nomi per i viola della stagione successiva: "Suggerisco caldamente il nome di Fabio Grosso. Si è fatto apprezzare da un ambiente in cui gli allenatori vengono collaudati bene. Mi dispiacerebbe per il Sassuolo, ma sarebbe un bel colpo per la Fiorentina".

Che allenatore è?

"Appartiene alla sua generazione. Ha un'idea di calcio sempre propositiva, anche contro squadre di altro spessore rispetto al suo Sassuolo non ha mai rinunciato a fare la partita. Ed è merito suo, non è un tecnico speculativo. Poi ovviamente dipende dalla squadra che gli mettono a disposizione. L'unica cosa da valutare resta la piazza: Grosso ha allenato a Frosinone, al Sion, ma in una piazza calda come Firenze mai. Questo rimane l'aspetto da analizzare".

Come ha lavorato quest'anno?

"Il Sassuolo ha un organico giovane e lui è riuscito a farsi seguire dai suoi giocatori. Non so se verrà a Firenze, ma se ti cerca la Fiorentina non puoi dire no. Anche perché bisogna sapersi mettere in gioco: l'altro giorno ho parlato con Berardi, che per noi qua è un'icona, ma non ha mai avuto il coraggio di uscire dalla sua comfort zone".

Domenica Fiorentina-Sassuolo. Che partita sarà?

"Il Sassuolo ha fatto un grandissimo campionato, nonostante fosse una matricola. Viene a Firenze per giocare tranquillamente la sua partita, con Grosso che vuole far vedere agli occhi della Fiorentina che è preparato. So che vuole finire la stagione bene nonostante la salvezza già in tasca: loro non sono in vacanza, giocano".