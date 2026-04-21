FirenzeViola Harrison, da gennaio assist e gol per 8 punti: ora un altro mese per convincere la Fiorentina

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Destra, sinistra, assist e un gol. Jack Harrison ieri ha guadagnato un punto importante per la Fiorentina, in una partita in cui difficile intravedere chi potesse segnare. Il gol non cambia certo le sensazioni che sono quelle di un suo ritorno al Leeds a fine stagione visto che la Fiorentina lo ha preso con un solo diritto di riscatto a 7 milioni. Chissà però che l'inglese nelle ultime cinque giornate non faccia intravedere di essersi ben inserito e di avere ancora tanto da dare a questa squadra, anche in vista del futuro.

Tenuta fisica

L'inglese è arrivato a Firenze a metà gennaio dopo due mesi di inattività, visto che al Leeds non veniva più impiegato dal 9 novembre, fatta eccezione un minuto contro il Brentford a dicembre, neanche il tempo di entrare insomma, e l'intera gara di FA Cup l'11 gennaio contro il Derby. Insomma è arrivato con un minutaggio esiguo che però non gli ha impedito di essere utilizzato per 11 gare di campionato e tutte le 6 giocate dalla Fiorentina in Conference. Una tenuta fisica insomma che non è stata condizionata da una metà stagione in cui ha giocato poco anche se spesso ha faticato ad avere una continuità ma è sempre uscito con la cd maglia sudata. E questo è sicuramente un punto a suo favore, pur inserito in una situazione, quella viola, complicata. Altri compagni, sia arrivati a gennaio come lui che nella Fiorentina da inizio stagione, sono stati condizionati dagli infortuni, Solomon su tutti, anche lui in attesa di riscatto ed avere un giocatore sano è sempre una freccia in più per un allenatore.

Disponibile a giocare su entrambe le fasce

Soprattutto se quel giocatore non ha mai fatto una piega sulla posizione in campo, indifferentemente a destra o a sinistra a seconda dell'impiego di Solomon. Insomma Harrison si è messo sempre a disposizione, spostandosi spesso all'interno della stessa gara (come ieri a Lecce) da una fascia all'altra e spesso ripiega volentieri a difendere. Soprattutto con Dodo ha trovato un bell'equilibrio e sovrapposizioni pericolose per gli avversari.

Numeri che valgono punti importanti

Andando a vedere i numeri certo non sono altissimi, con tre assist (a Kean con il Torino, a Fagioli con il Verona e a Gosens con la Lazio) e 1 gol ieri a Lecce. Non altissimi ma importanti in una stagione in cui la Fiorentina ha faticato a trovare punti di riferimento e soprattutto che hanno fruttato 8 punti che sarebbero stati 12 se Maripan con i granata e Tiago Gabriel con i salentini non avessero poi segnato il pareggio.

Giocatore felice a Firenze

Jack Harrison ha già espresso il suo gradimento a restare a Firenze, città che gli è subito piaciuta e sul suo volto il sorriso non è mai mancato, un aspetto che in questa stagione come detto complicata non è da sottovalutare. La dirigenza è propensa a non riscattarlo, avendolo usato come tampone d'emergenza sulle fasce dove mancavano uomini di ruolo, ma in cinque partite può succedere ancora di tutto.