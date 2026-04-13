FirenzeViola Solomon parte dalla panchina, ballottaggio a centrocampo: ecco il toto-formazione di Fiorentina-Lazio

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Lunedì di gara per la Fiorentina, che stasera alle 20.45 riceve la Lazio per concludere la 32esima giornata di Serie A. In attesa della gara del Franchi i quotidiani e siti specializzati si cimentano nel toto-formazione: sulla difesa non ci sono dubbi, con i 'soliti' cinque e conferma anche per Robin Gosens non certo al meglio dal punto di vista atletico.

A centrocampo bisognerà capire chi farà il Fagioli (squalificato al pari di Gudmundsson stasera), o Ndour o Mandragora: mentre per le mezzali il ballottaggio è fra Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, con quasi tutti i quotidiani che votano principalmente l'ex Atalanta. Tutti invece d'accordo sul centravanti (Roberto Piccoli), vista anche l'assenza di Moise Kean. La novità, confermata un po' da tutti, è la presenza di Jacopo Fazzini, pronto a rilevare Gudmundsson sulla fascia sinistra d'attacco. con Manor Solomon recuperato ma per la panchina. Ecco le scelte dei quotidiani e non solo:

Gazzetta dello Sport: (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-1-4-1) -De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli.

Tuttosport: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, NDour; Harrison; Piccoli, Fazzini.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli.

La Nazione: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Repubblica (Firenze): FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.