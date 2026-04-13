FirenzeViola

Solomon parte dalla panchina, ballottaggio a centrocampo: ecco il toto-formazione di Fiorentina-Lazio

Solomon parte dalla panchina, ballottaggio a centrocampo: ecco il toto-formazione di Fiorentina-LazioFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Copertina
di Alessandro Di Nardo

Lunedì di gara per la Fiorentina, che stasera alle 20.45 riceve la Lazio per concludere la 32esima giornata di Serie A. In attesa della gara del Franchi i quotidiani e siti specializzati si cimentano nel toto-formazione: sulla difesa non ci sono dubbi, con i 'soliti' cinque e conferma anche per Robin Gosens non certo al meglio dal punto di vista atletico.

A centrocampo bisognerà capire chi farà il Fagioli (squalificato al pari di Gudmundsson stasera), o Ndour o Mandragora: mentre per le mezzali  il ballottaggio è fra Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, con quasi tutti i quotidiani che votano principalmente l'ex Atalanta. Tutti invece d'accordo sul centravanti (Roberto Piccoli), vista anche l'assenza di Moise Kean. La novità, confermata un po' da tutti, è la presenza di Jacopo Fazzini, pronto a rilevare Gudmundsson sulla fascia sinistra d'attacco. con Manor Solomon recuperato ma per la panchina. Ecco le scelte dei quotidiani e non solo:

Gazzetta dello Sport: (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.
Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-1-4-1) -De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli.
Tuttosport: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, NDour; Harrison; Piccoli, Fazzini.
Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli.
La Nazione: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.
Repubblica (Firenze):  FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli.
FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.