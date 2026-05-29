FirenzeViola Gudmundsson e la Fiorentina: due strade destinate a separarsi in estate

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La Fiorentina vorrebbe cedere Gudmundsson in estate e ha già informato gli agenti che dovranno trovare una pretendente all'altezza

Le strade della Fiorentina e di Albert Gudmundsson potrebbero separarsi entro l'inizio della prossima stagione. Come è risaputo da settimane, il club viola lo ha messo sul mercato dopo due stagioni poco convincenti, dove l'islandese non ha mai dato l'impressione di essersi ambientato a pieno né in città né soprattutto all'interno del Rocco Commisso Viola Park. Dopo aver investito circa 20 milioni tra il primo prestito e il riscatto della stagione successiva, le premesse con cui la Fiorentina lo aveva inserito in rosa, affidandogli un ruolo centrale e la maglia numero 10, non sono state confermate e ora l'addio sembra una possibilità più concreta.

Gudmundsson ha estimatori in Italia e all'estero

La Fiorentina ha già fatto sapere all'entourage del giocatore che, in caso di offerte che si avvicinano ai 20 milioni investiti in due esercizi, lo lasceranno partire. E da parte degli agenti, in tal senso, non c'è apprensione perché, nonostante un'altra stagione con pochi chiari e molti scuri, gli estimatori non mancano. Soprattutto all'estero. In Italia si è parlato spesso della Roma, con Gasperini che è sempre intrigato dai giocatori con i colpi che, sporadicamente, ha mostrato l'islandese. Ma è molto più facile che sia una squadra internazionale a presentarsi nei prossimi mesi ai cancelli del Viola Park per provare a trattarne l'acquisto. Principalmente per una questione di costi.

L'avventura alla Fiorentina di Albert Gudmundsson

79 presenze totali in maglia viola, 18 gol segnati in tutte le competizioni e 9 assist. Un bottino inferiore anche a quello messo insieme nell'esperienza al Genoa, dove tra A e B, in due stagioni, aveva segnato 31 gol con 10 assist. Il caso legale che lo ha coinvolto e gli infortuni che si sono susseguiti, non sono certo stati d'aiuto, ma anche nei picchi di forma, purtroppo il suo rendimento non è mai stato continuo e anzi, ha fatto spesso innervosire i tifosi per quella tendenza ad estraniarsi dal gioco, soprattutto nel momento del bisogno. Una storia d'amore che sembrava essere pronta a consumarsi fin dal primo minuto, dopo un lungo corteggiamento portato a termine non senza fatica né senza lauti investimenti. Una storia d'amore che poi però non è mai sbocciata, trasformatasi quasi in una sorta di sopportazione reciproca che potrebbe presto portarlo all'addio definitivo.

L'ultima apparizione in viola sarà quella contro l'Atalanta?

Il mercato non è ancora iniziato e sicuramente c'è ancora tempo prima di arrivare a qualcosa di concreto. Ma la sensazione è che il cameo nella partita conclusiva della stagione contro l'Atalanta, sia stata l'ultima volta in cui Gudmundsson ha vestito la maglia della Fiorentina in una partita ufficiale.