Gudmundsson e la Fiorentina: due strade destinate a separarsi in estate
Le strade della Fiorentina e di Albert Gudmundsson potrebbero separarsi entro l'inizio della prossima stagione. Come è risaputo da settimane, il club viola lo ha messo sul mercato dopo due stagioni poco convincenti, dove l'islandese non ha mai dato l'impressione di essersi ambientato a pieno né in città né soprattutto all'interno del Rocco Commisso Viola Park. Dopo aver investito circa 20 milioni tra il primo prestito e il riscatto della stagione successiva, le premesse con cui la Fiorentina lo aveva inserito in rosa, affidandogli un ruolo centrale e la maglia numero 10, non sono state confermate e ora l'addio sembra una possibilità più concreta.
Gudmundsson ha estimatori in Italia e all'estero
La Fiorentina ha già fatto sapere all'entourage del giocatore che, in caso di offerte che si avvicinano ai 20 milioni investiti in due esercizi, lo lasceranno partire. E da parte degli agenti, in tal senso, non c'è apprensione perché, nonostante un'altra stagione con pochi chiari e molti scuri, gli estimatori non mancano. Soprattutto all'estero. In Italia si è parlato spesso della Roma, con Gasperini che è sempre intrigato dai giocatori con i colpi che, sporadicamente, ha mostrato l'islandese. Ma è molto più facile che sia una squadra internazionale a presentarsi nei prossimi mesi ai cancelli del Viola Park per provare a trattarne l'acquisto. Principalmente per una questione di costi.
L'avventura alla Fiorentina di Albert Gudmundsson
79 presenze totali in maglia viola, 18 gol segnati in tutte le competizioni e 9 assist. Un bottino inferiore anche a quello messo insieme nell'esperienza al Genoa, dove tra A e B, in due stagioni, aveva segnato 31 gol con 10 assist. Il caso legale che lo ha coinvolto e gli infortuni che si sono susseguiti, non sono certo stati d'aiuto, ma anche nei picchi di forma, purtroppo il suo rendimento non è mai stato continuo e anzi, ha fatto spesso innervosire i tifosi per quella tendenza ad estraniarsi dal gioco, soprattutto nel momento del bisogno. Una storia d'amore che sembrava essere pronta a consumarsi fin dal primo minuto, dopo un lungo corteggiamento portato a termine non senza fatica né senza lauti investimenti. Una storia d'amore che poi però non è mai sbocciata, trasformatasi quasi in una sorta di sopportazione reciproca che potrebbe presto portarlo all'addio definitivo.
L'ultima apparizione in viola sarà quella contro l'Atalanta?
Il mercato non è ancora iniziato e sicuramente c'è ancora tempo prima di arrivare a qualcosa di concreto. Ma la sensazione è che il cameo nella partita conclusiva della stagione contro l'Atalanta, sia stata l'ultima volta in cui Gudmundsson ha vestito la maglia della Fiorentina in una partita ufficiale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati