Calciomercato È la settimana dell’esterno: proposto Garnacho, occhi su Bakayoko e Cancellieri

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Sarà la settimana dell'esterno offensivo: tanti nomi sul piatto. Capitolo cessioni: niente fretta, le ultime previste ad agosto

Da domani inizierà un’altra settimana caldissima sul fronte del mercato. Dopo aver sistemato il centrocampo, la Fiorentina proverà a integrare l’attacco: entro il weekend è previsto l’arrivo di almeno un esterno offensivo, forse due. L’identikit è di alto livello, del resto lo dimostrano gli acquisti effettuati a centrocampo. Il reparto offensivo non sarà da meno, la dirigenza viola sta preparando un altro grande colpo per garantire a Fabio Grosso una squadra in parte pronta per la tournée inglese.

Proposto Garnacho del Chelsea

Per intendersi, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, un giocatore che è stato proposto alla Fiorentina è Alejandro Garnacho del Chelsea. Il suo procuratore Jorge Mendes ha un canale privilegiato con Fabio Paratici. Come vi avevamo anticipato (CLICCA QUI) si tratterebbe, però, di un’operazione ai limiti del proibitivo. Difficile pensare che i suoi sponsor personali gli concederebbero di non giocare le coppe europee. Dura che la società viola lo prenda in seria considerazione, ma chissà. Di sicuro in cima alle preferenze del calciatore c’è la Roma che quest’anno farà la Champions.

Gli altri nomi sul piatto

Il punto è che le ambizioni del club sono alte. Verosimile la pista Johan Bakayoko le cui caratteristiche piacciono molto alla dirigenza viola. Non c’è ancora una trattativa concreta, né il Lipsia farà le corse a venderlo. Solo contatti. Sicuramente servirebbero 20 milioni come minimo. Da non perdere d’occhio Luca Koleosho con il quale la Fiorentina ha già un accordo di massima. L’ostacolo si chiama Burnley, che essendo tornato dalla tournée dovrà decidere il da farsi. D'attualità Matteo Cancellieri della Lazio che ha il contratto in scadenza tra un anno.

Niente fretta per le cessioni

Capitolo addii. Contrariamente a quanto filtrava in un primo momento, la Fiorentina conta di perfezionare le cessioni importanti, ossia quelle più remunerative, solo negli ultimi venti giorni d’agosto e non prima. Anche perché nell'ultimo periodo sono stati sistemati diversi esuberi tra cui Bianco, Richardson, Fazzini, Martinelli e Beltran. Oltre ai più giovani. Sarà ancora tempo di acquisti, dunque, e sempre di prim'ordine.