FirenzeViola 8 reti, 3 centrocampisti in gol e le doppiette di Piccoli e di un ritrovato Kean. Le prime indicazioni sulla Fiorentina di Grosso

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Nell’allenamento congiunto tra prima squadra e Primavera segnano Atta, Mandragora e Ndour oltre a Piccoli e a Kean entrambi autori di una doppietta.

Non una vera e propria amichevole, ma un allenamento aperto al pubblico nel quale si è lavorato sullo stretto, sfruttando partitelle in famiglia con la Primavera a campo gradualmente sempre più ampio. Tanto è bastato ad Atta per strappare applausi con un primo gesto tecnico che sembra tanto il promo della stagione, in attesa chiaramente di dar vita a un centrocampo che fa già sognare con l’inserimento di Oualì e la conferma di Fagioli.

Solidità difensiva

Così il primo dei tre tempi, giocato a metà campo, mette subito in mostra le diverse caratteristiche della coppia di centrali, con Dragusin che s’impone anche fisicamente e con Viery che non disdegna di avanzare qualche metro, o cercare il cambio di campo. Logico che ancora ogni indicazione sia da prendere con le molle, altrettanto che la rapidità con la quale il gruppo di Grosso va a cercare la profondità sia già un primo indirizzo di quel ci si potrà attendere dall’ex tecnico del Sassuolo

Mediana di qualità

Allungato il campo le squadre hanno trovato maggiori spazi e maggiori opportunità di dialogo, fermi restando gli sprazzi di qualità apparsi nel primo dei 3 mini test nei quali Atta, gol a parte, continua a spiccare confermando doti più che interessanti. Non solo l’ex Udinese pare in palla, ma anche i suoi compagni di reparto si mettono in mostra visto che sia Mandragora che Ndour riescono a scrivere il proprio nome sul tabellina dei marcatori. E’ da qui, dal centrocampo, che la ricostruzione di Paratici si può concretizzare sotto i dettami di Grosso.

L’opportunità di mettersi in mostra davanti a Grosso

A margine resta semmai un gruppo di esterni tutto da inventare, nel quale ieri si sono visti Fortini a destra e Gudmundsson a sinistra. Entrambi rappresentano il prototipo della potenziale cessione, con il primo vicino al Torino e con il secondo in attesa di offerte concrete, ed entrambi si trovano in un limbo confermato anche da qualche errore sotto porta (come capitato all’islandese o a Sohm) o direttamente in porta (come avvenuto a Christensen in occasione del gol del giovane Beldenti).

Le doppiette di Piccoli e Kean (in buona forma)

Per loro, come per altri incluso quel Piccoli autore di una doppietta, è come se il mercato dovesse ancora cominciare, ma intanto l’opportunità di far riflettere Grosso, al Viola Park, o in Inghilterra, almeno per l’attaccante c’è tutta. Anche perché pure per Kean, in assenza di certezze, è soprattutto il presente a contare, ed è poi per questo che rivederlo in campo nella seconda tranche di partitelle pomeridiane (con tanto di doppietta) non può che essere un’ottima notizia in vista della seconda settimana di preparazione estiva.

FIORENTINA-FIORENTINA PRIMAVERA=8-1

FIORENTINA A (4-3-3): De Gea Dodò Dragusin Viery Brescianini Mandragora Ndour Atta Fortini Piccoli Gudmundsson

FIORENTINA B (4-3-3): Christensen, Jimenez, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Deli, Fagioli, Sohm, Pirrò, Kean, Fabbian

MARCATORI: Atta, Mandragora, Ndour, Piccoli (2), Kean (2), Pirrò, Beldenti (Primavera)

Top: Atta, Mandragora, Ndour, Piccoli, Kean

Flop: Gudmundsson, Sohm, Christensen