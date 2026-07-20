Calciomercato Kean di nuovo in spolvero: Grosso se lo gode in attesa di (eventuali) offerte

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Kean di nuovo in forma dopo i primi giorni di lavoro a parte. La Fiorentina studia il futuro del centravanti classe 2000

Moise Kean è tornato in grande spolvero dopo l’inizio di ritiro al Viola Park dedicato al recupero dal problema alla tibia. Ieri il centravanti viola ha disputato un’ottima sessione di partitelle contro la Primavera, segnando una doppietta ma soprattutto convincendo per la determinazione e la forza di volontà. L’ex Juventus ha illuminato gli occhi dei tifosi che occupavano gli spalti del centro sportivo di Bagno a Ripoli alimentando le speranze di chi desidera rivederlo al meglio della sua condizione.

Quale futuro per Moise Kean?

Da capire quale futuro gli prospetterà la Fiorentina. I colloqui di inizio stagione non hanno portato a una decisione definitiva, ma a una rinnovata attestazione di stima e rispetto reciproco. La società viola non lo considera incedibile, così come non fa le corse a cederlo. Ora che sono passate le due settimane di validità della clausola rescissoria da 62 milioni di euro, se arriverà un’offerta compresa tra i 35 e i 40 milioni il ds Fabio Paratici la prenderà in seria considerazione.

Grosso si gode il centravanti

Di sicuro la permanenza dell’attaccante classe 2000 soddisferebbe ampiamente Fabio Grosso che è un suo grande estimatore. Il tecnico viola lo sistemerebbe volentieri al centro del suo reparto offensivo, convinto di poterlo valorizzare col suo calcio propositivo e verticale. Non resta che attendere gli sviluppi di un mercato che ha già riservato diversi colpi di scena e che si propone di regalarne altrettanti ai tifosi viola, tornati a entusiasmarsi come non succedeva da tanti anni a Firenze.