Calciomercato La carta Comuzzo e le frenate di Moreno e Valentini: cosa c'è dietro ai ritardi nelle uscite

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C'è ancora molto da fare per sistemare le uscite in difesa: tra Comuzzo che può tornare utile e le frenate di Moreno e Valentini, ecco cosa succede

Al 19 di luglio, giorno del primo test in famiglia per la nascitura Fiorentina di Fabio Grosso, sono quattro i centrali che - a meno di uscite non preventivate e dovute al mercato - ha e avrà a disposizione l’allenatore per il suo 4-3-3. Ovvero Viery e Dragusin, appena arrivati, Pongracic e Ranieri. Sul resto c’è molto da lavoro da fare e soprattutto incertezza, con altri tre difensori che sono in odore di uscita e che devono ancora essere davvero sistemati.

Moreno rallenta l'affare col Wrexham

La situazione più impellente è quella di Matias Moreno. Ricostruendo la vicenda, la Fiorentina ha trovato velocemente un accordo col Wrexham per la cessione del giocatore a 8 milioni e mezzo più il 50% della futura rivendita. A frenare l’affare è, per adesso, lo stesso argentino. Da parte sua, l’ex Levante non ha ancora accettato l’offerta gallese perché intento a rimanere nell’Europa che conta e su di lui non mancano interessi dalla Spagna e dalla Francia, oltre che dal Monza per quanto riguarda l'Italia. Dunque, trattativa in stand by e manovre rallentate.

Valentini, richieste alte per il Gremio

Segue una situazione simile, anche se non propriamente uguale, il connazionale Nicolas Valentini. Dopo il doppio prestito al Verona, il classe 2001 non rientrerà nel progetto di Grosso e la Fiorentina ha trovato prontamente un accordo col Gremio per il suo ritorno in Sudamerica. Tra viola e brasiliani c’è un’intesa per la cessione a titolo definitivo a 3 milioni e mezzo, ma il giocatore non ha ancora l’accordo coi verdeoro per questioni di richieste d’ingaggio, considerate eccessive dal Gremio stesso. Vedremo se si giungerà a un compromesso o se tutto salterà, considerata la voglia di Valentini di restare in Europa.

Comuzzo, il prestito ancora da definire

Infine Pietro Comuzzo. Qua si entra in un quadro generale diverso dai primi due. Il classe 2005 è considerato dal club un patrimonio da non disperdere e per questo non c’è alcuna intenzione di lasciarlo andare a titolo definitivo. Può, però, visti i già grossi investimenti nel reparto, essere utile mandarlo a fare un’esperienza in prestito che sia per il ragazzo un anno di maturazione. Su di lui ha fatto un pensiero il Torino più di altre squadre, col suo agente che è stato apposta in visita al Viola Park, ma nelle ultime ore è diventato fattibile anche un passaggio al Sassuolo per sbloccare l’affare Thorstvedt. Situazione in evoluzione.