FirenzeViola Primavera, problema per Colaciuri dopo il test di ieri. Pronto a tornare Forza

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Aurelio Andreazzoli fa il bilancio dopo il test di ieri contro la prima squadra (perso 8-1) e si prepara ai prossimi appuntamenti

La settimana che è appena iniziata ha portato in dote due notizie per il nuovo tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli, una buona e una meno: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo dopo un lunghissimo infortunio l'esterno classe 2008 Francesco Forza, duttile attaccante che nella scorsa stagione si era fatto male dopo sole poche partite dall'inizio del campionato ed è stato costretto a saltare tutta la stagione.

Una notizia non buona

La brutta notizia riguarda invece il terzino classe 2008 Gabriele Colaciuri: il giocatore, protagonista assoluto nell'ultima Viareggio Cup vinta dall'Under-18, nel corso della sfida contro la prima squadra di ieri al Viola Park ha riportato un infortunio alla caviglia che sarà valutato nelle prossime ore. Possibile per lui uno stop non brevissimo.