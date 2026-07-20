Verso la tournée: il VC Londra dà appuntamento ai tifosi prima di QPR e Watford

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Il gruppo dei sostenitori viola nel Regno Unito ha organizzato due ritrovi nei pub a poche ore dalle amichevoli della squadra di Fabio Grosso

La tournée estiva della Fiorentina in Inghilterra si avvicina e cresce l'attesa anche tra i tifosi viola residenti nel Regno Unito. In vista delle due amichevoli che la squadra di Fabio Grosso disputerà contro il QPR, sabato 25 luglio a Londra, e contro il Watford, mercoledì 29 luglio, il Viola Club Londra ha lanciato un invito a tutti i sostenitori gigliati che raggiungeranno l'Inghilterra per seguire la squadra.

Il messaggio via social

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il club ha ricordato con entusiasmo la recente visita della Fiorentina in terra inglese per la sfida di Conference contro il Crystal Palace: "Manca meno di due settimane... e finalmente la Viola torna in Inghilterra! Pochi mesi fa siamo stati fortunati ad avervi qui contro il Crystal Palace... e adesso ci risiamo! Diciamo che nell'anno del Centenario ci è andata parecchio bene. Siamo gasatissimi e non vediamo l'ora di rivedervi!".

I due luoghi di ritrovo

Il Viola Club Londra ha quindi organizzato due punti di ritrovo aperti a tutti i tifosi, sia a chi arriverà da Firenze sia a chi raggiungerà l'Inghilterra da altre località: "Se venite da Londra o Firenze (o da qualsiasi altra parte), ci troverete ai pub prima delle partite. Due pinte, due bischerate e poi tutti insieme verso lo stadio!". Per la sfida contro il QPR l'appuntamento è fissato per sabato 25 luglio dalle ore 12 al The Crown & Sceptre di Londra, mentre in occasione della gara con il Watford il ritrovo sarà mercoledì 29 luglio dalle 16.30 al The Oddfellows di Watford, prima di dirigersi tutti insieme verso lo stadio per sostenere la Fiorentina.