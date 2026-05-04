FirenzeViola Roma-Fiorentina, le probabili formazioni. L'infermeria si svuota ma resta l'emergenza in attacco

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L’infermeria della Fiorentina si sta progressivamente svuotando, e per Paolo Vanoli, alla vigilia di un ciclo di tre sfide decisive, è senza dubbio una notizia positiva. Sul treno diretto ieri a Roma erano presenti anche Gosens e Parisi, ormai recuperati e pronti per la gara contro i giallorossi. Il difensore tedesco dovrebbe partire titolare, complice l’emergenza sulla fascia sinistra, con una linea difensiva completata da Dodo, Pongracic – al rientro dopo la squalifica – e Ranieri davanti al solito De Gea.

Formazione senza sorprese a centrocampo

Per il resto della squadra non si prevedono cambiamenti significativi rispetto all’undici che ha pareggiato contro il Sassuolo. In cabina di regia agirà Fagioli, affiancato da Mandragora e da uno tra Ndour e Brescianini, con il primo leggermente favorito. In avanti, Harrison e Solomon avranno il compito di sostenere Gudmundsson, che verrà nuovamente schierato come centravanti.

Emergenza in attacco e spazio ai giovani

Il reparto offensivo continua però a essere in difficoltà. Kean è temporaneamente assente per la nascita del figlio e rientrerà solo in serata, mentre Piccoli ha dovuto fermarsi ancora a causa dei soliti problemi fisici. Di conseguenza, Vanoli ha dovuto adattarsi nuovamente alla situazione, convocando due giovani: il centravanti della Primavera Braschi, ormai presenza abituale, e Pirrò, talento classe 2008 dell’Under-18, per rinforzare numericamente l’attacco.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 22 Hermoso; 19 Celik, 4 Cristante, 17 Koné, 43 Wesley; 18 Soulé, 61 Pisilli; 14 Malen.

A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 87 Ghilardi, 3 Angeliño, 2 Rensch, 12 Tsimikas, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 21 Dybala, 78 Vaz.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 8 Mandragora, 27 Ndour, 19 Solomon; 10 Gudmundsson.

A disposizione: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 3 Rugani,, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 22 Fazzini, 4 Brescianini, 80 Fabbian, 65 Parisi, 61 Braschi, 72 Pirrò.

Allenatore: Vanoli.

Stadio: Olimpico di Roma.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Diretta tv-radio: ore 20:45 - Dazn/SkySport e Radio FirenzeViola.