Dagli inviati Il tricolore dell’appartenenza: la Fiorentina Primavera riaccende l'entusiasmo di Firenze

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Dopo 43 anni la Fiorentina torna campione d’Italia a livello Primavera: il trionfo contro il Parma al Viola Park restituisce entusiasmo e appartenenza

C’erano lacrime, bandiere e un boato che sembrava arrivare da un’altra epoca. Perché la vittoria della Fiorentina Primavera contro il Parma non è stata soltanto uno scudetto: è stata una liberazione collettiva. Nella stagione più complicata e amara vissuta dalla prima squadra negli ultimi anni, con il popolo viola sospeso troppo spesso tra delusione e paura, i ragazzi di Daniele Galloppa hanno restituito alla città qualcosa che sembrava smarrito: l’orgoglio di sentirsi Fiorentina. Il Viola Park, trasformato in una bolgia da oltre duemila tifosi e da una rumorosa rappresentanza della Curva Fiesole, è diventato il teatro di una notte destinata a restare nella memoria. Quarantatré anni dopo l’ultimo titolo Primavera, Firenze è tornata sul tetto d’Italia grazie a una squadra che ha avuto coraggio, personalità e fame dal primo all’ultimo minuto.

Il valore dell’identità e dell’amore per la maglia

Dentro questo trionfo c’è molto più di una semplice vittoria sportiva. C’è la certificazione che identità e appartenenza, nel calcio, contano ancora. Dei titolari scesi in campo nella finale contro il Parma, ben cinque sono nati a Firenze e cresciuti tifando viola fin da bambini. Un dettaglio che dettaglio non è. Perché vedere ragazzi del territorio lottare su ogni pallone con quella ferocia emotiva ha reso il successo ancora più speciale agli occhi della gente. Il progetto costruito negli anni dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni ha seguito proprio questa direzione: formare rose con forte radicamento territoriale, puntando su giovani che considerano la maglia viola quasi una seconda pelle. E il feeling creatosi tra squadra e tifoseria, esploso definitivamente nella finale del Viola Park, è stato il simbolo perfetto di una Fiorentina che ha ritrovato sé stessa partendo dalle fondamenta.

Galloppa, l’uomo del riscatto viola

Se questo gruppo è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, gran parte del merito porta il nome e il cognome di Daniele Galloppa. Dopo la delusione della finale persa un anno fa, il tecnico è riuscito a trasformare la ferita in forza, guidando la squadra lungo un percorso di crescita culminato in una finale giocata con maturità, orgoglio e qualità. La sua Fiorentina non ha avuto paura del peso della storia né della pressione di una città intera che chiedeva un segnale. E adesso il futuro regala nuove prospettive: la Primavera viola sarà infatti l’unica squadra del club a disputare una competizione europea nella prossima stagione, grazie alla seconda qualificazione consecutiva alla Youth League, e a settembre contenderà all’Atalanta la Supercoppa Italiana all’Arena Civica di Milano. Un cammino eccezionale che ha riportato entusiasmo e senso d’appartenenza in una piazza che aveva disperatamente bisogno di tornare a sentirsi viva.