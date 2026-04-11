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Kean, messaggio social: "Fallisco solo quando mi arrendo"

Kean, messaggio social: "Fallisco solo quando mi arrendo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:18Primo Piano
di Redazione FV

Moise Kean torna a mandare messaggi e lo fa come spesso accade attraverso il proprio profilo Instagram. L'attaccante della Fiorentina ha pubblicato una serie di foto tra cui alcune in maglia dell'Italia e in maglia Fiorentina, con il messaggio: "I only fail when i give up (in italiano "fallisco solo quando mi arrendo, ndr)".

Un messaggio al mondo viola o solo un modo per darsi la carica in un momento difficile? Già domani con la sua eventuale presenza tra i convocati per la partita contro la Lazio ci sarà una prima risposta.