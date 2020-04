PULGA A FV, VIOLA, CON NAINGGOLAN FAI IL SALTO DI QUALITÀ. PERFETTO PER IACHINI

Nelle ultime ore si è aperta l'opportunità di intavolare un affare tra la Fiorentina e l'Inter per Radja Nainggolan. La formula potrebbe essere quella del prestito per un anno oneroso e riscatto obbligatorio che porti la cifra totale vicina ai 20 milioni. Per analizzare questo possibile trasferimento del belga a Firenze la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex allenatore dell'ex Roma, ai tempi di Cagliari, Ivo Pulga.

Lei che lo ha allenato, come descriverebbe Nainggolan?

"C'è poco da dire, Radja è un grandissimo giocatore. Ha la possibilità di giocare ovunque a centrocampo. Ogni anno colleziona anche un discreto numero di gol, e questo è molto importante per un centrocampista. Ha esperienza ed è ormai un calciatore maturo".

Potrebbe fare al caso della Fiorentina?

"Senza dubbio. I viola farebbero un grande colpo a prenderlo, un vero e proprio salto di qualità. L'unica cosa che non mi convince è che lui difficilmente vorrà lasciare Cagliari. Lui ama questa città ed è la sua famiglia. Per acquistarlo ci saranno da fare trattative importanti. Alla fine sarà il giocatore a decidere dove andare a giocare".

Come lo vedrebbe nel centrocampo viola?

"Benissimo. Il centrocampo della Fiorentina, che possiede già ottimi giocatori come Pulgar e Castrovilli, farebbe un grande salto di qualità. Avendo giocato in grandi squadre Nainggolan porterebbe esperienza e ai viola questo serve".

Come si troverebbe con Iachini?

"Molto bene. Beppe è una garanzia, ha sempre fatto bene nella sua carriera. Ogni volta mi meravigliavo quando non veniva confermato. Sia a Sassuolo che ad Empoli aveva fatto egregiamente. Secondo me Iachini è un allenatore che, per quello che ha dimostrato, non ha avuto la carriera che meritava. Beppe era un centrocampista come Radja e quindi il belga si troverebbe bene senza dubbio".