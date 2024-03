PRIMO CLEAN SHEET IN CAMPIONATO DEL 2024: LA NOTA POSITIVA DI TORINO

FirenzeViola.it

Finisce 0-0 la sfida dell'Olimpico-Grande Torino tra viola e granata. Un pareggio che, tra poche occasioni e tanto nervosismo, non accontenta nessuna delle due squadre. Nè il Torino, che aveva bisogno dei tre punti per rimanere agganciato al treno per l'Europa, nè la Fiorentina che necessitava di una vittoria per dare continuità al successo ottenuto contro la Lazio e non perdere terreno in classifica dalle dirette concorrenti. Se la prestazione, e il punto ottenuto, non hanno soddisfatto pienamente Vincenzo Italiano(QUI le sue parole nel post partita in conferenza stampa), considerando anche che il Torino ha giocato in 10 per tutta la ripresa, l'unica vera nota positiva della serata torinese per i viola è stata il mantenimento della porta inviolata. Un risultato ottenuto grazie soprattutto, oltre all'intervento del VAR che ha richiamato al monitor Marchetti per annullare la rete di Zapata, alla buona prestazione di Terracciano, l'ennesima della sua stagione, e all'ottima prova di Nikola Milenkovic (QUI le pagelle di Firenzeviola.it).

L'ULTIMO CLEAN SHEET CONTRO IL BOLOGNA IN COPPA ITALIA

Dal Torino a Torino, l'ultima volta che la Fiorentina era riuscita a mantenere la porta inviolata in campionato era stata proprio nella sfida di andata contro i granata datata 29 dicembre 2023. Nel nuovo anno i viola, dal 1-0 di Reggio Emilia in favore dei neroverdi, al successo 2-1 in casa della Lazio, in Serie A avevano sempre preso almeno una rete. L'ultimo clean sheet stagionale prima della gara di ieri sera invece risaliva al match di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale, contro il Bologna del 9 gennaio 2024. Anche in quell'occasione la gara, considerando i soli tempi regolamentari, finì 0-0, salvo poi terminare 5-4 in favore dei viola dopo la lotteria dei calci di rigore. Nel corso del mese di gennaio Terracciano aveva visto il pallone gonfiare la rete alle sue spalle anche nella sfida di Supercoppa contro il Napoli finita 3-0 per i partenopei.

SOLIDITÁ, LA CHIAVE DEL SUCCESSO VIOLA A DICEMBRE

Se l'inizio di 2024 è stato il periodo più difficile della stagione dei viola, la fine del 2023, e in particolare il mese di dicembre, ha rappresentato invece il momento d'oro. Dal 3 al 29 dicembre, in cinque sfide di campionato i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Un rullino di marcia straordinario, che aveva portato la Fiorentina addirittura al quarto posto in classifica, frutto in modo particolare della grande solidità difensiva dei gigliati. L'unico gol subito da Biraghi e compagni è stato quello di Lukaku nel pareggio dell'Olimpico contro la Roma. Nelle altre quattro giornate di campionato, tutte vinte dai viola, la porta di Terracciano è rimasta inviolata. 3-0 alla Salernitana e tre 1-0 consecutivi contro Verona, Monza e Torino.

Adesso, in vista di un mese di marzo che si prospetta ricco di impegni complicati tra campionato e Conference League, per la Fiorentina sarebbe importante ritrovare la solidità difensiva del periodo natalizio. I viola hanno bisogno di dare continuità al ritrovato clean sheet contro il Torino, magari già a partire dalla sfida di giovedì sera a Budapest contro il Maccabi Haifa. Anche se durante il girone i viola sono riusciti a mantenere la porta inviolata solamente nelle due partite disputate contro i serbi del Cukaricki.