ITALIANO, Rammarico per la ripresa: serve di più davanti

Fonte: dal nostro inviato a Torino - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine del pareggio contro il Torino, dalla sala stampa dello stadio “Grande Torino” ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Le parole di Juric? Io stavo parlando con il quarto uomo… ci sono momenti di adrenalina quando si vogliono vincere le partite. Dopo le gare però si torna sereni e si va avanti”.

Sulla stessa formazione: “Era giusto dare spazio di nuovo ai giocatori che avevano fatto bene lunedì, anche se ho cambiato qualcosa dando più spazio in avanti a Beltran. E’ stata la gara che mi aspettavo anche se ho il rammarico di aver fatto poco in superiorità numerica ma il Torino ha pensato solo a difendersi. Diamo valore alla vittoria di lunedì e pensiamo alla prossima: rimaniamo attaccanti al groppone di testa”.

Su cosa è mancato: “Dovevamo essere più veloci e mettere qualche traversone in più o con Biraghi o con Kayode. Non siamo riusciti a far gol anche quando abbiamo provato il guizzo nel finale. Sono rammaricato anche se so che in Serie A spesso in dieci uomini riesci comunque a fare bene. Mi porto dietro il carattere mostrato, visto che qui hanno vinto solo due squadre”.

Su cosa si aspetta di migliorare: “Ogni partita ha una storia diversa: devi essere sempre bravo a cambiare a seconda dell’avversario. Dobbiamo però aggiungere qualcosa: da qui alla fine iniziano degli impegni cruciali, compresa Conference e Coppa Italia. Dobbiamo scardinare difese forti. Le soluzioni vanno trovate soprattutto in attacco”.

Se è un punto guadagnato o due persi: "E' un punto che dà valore alla vittoria di lunedì: stiamo crescendo e dobbiamo trovare quell'aspetto positivo che ci permetterà di fare il salto di qualità".

Su Arthur: "Aveva una caviglia gonfia e temevo per il secondo giallo, sia per lui che per Beltran e Ranieri. La caviglia di Arhur è malconcia".