MERLO A FV, CHIESA NON DEVE RESTARE CONTRO VOGLIA. COMMISSO COME DV SE...

La vicenda Federico Chiesa sembra ancora non trovare una fine. Dopo il colloquio avvenuto ieri tra il gioiello della Fiorentina e la dirigenza viola, il futuro del classe '97 resta ancora un dubbio. Per approfondire l'argomento la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex centrocampista della Fiorentina: Claudio Merlo.

Cosa farebbe lei con Federico Chiesa?

"Non saprei, non è una situazione semplice. Quando un giocatore ha dato la propria parola a un'altra squadra allora è difficile trattenerlo. Non so se c'è la Juventus, il Barcellona o l'Inter sulle sue traccie ma sicuramente ci sono solo top club. Se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, insiste ancora e decide di tenerlo a Firenze a tutti i costi allora diventerebbe seriamente l'idolo dei fiorentini. Anche se bisogna dire che trattenere un calciatore contro la propria volontà non è mai bello. Se alla fine Chiesa dovesse rimanere però dovrebbe dare lo stesso il 100% di se stesso con il massimo impegno e soprattutto la massima serietà".

Come reagirebbero i fiorentini se il classe '97 dovesse andare alla Juventus?

"Non oso immaginarmelo. Noi però non dobbiamo pensare ai bianconeri ma solo a noi stessi. Loro sono una società con tanti soldi ma che non riesce mai a vincere in Europa. Noi fiorentini siamo così: quando un calciatore è a Firenze è idolatrato, se se ne va è uno come gli altri. Io sono dell'idea che se Federico Chiesa vuole andare via allora che se ne vada, con i suoi soldi ricostruiremo una Fiorentina più forte".

Pradè è l'uomo giusto per costruire una grande Fiorentina?

"Assolutamente sì. Lui è un ds bravissimo e ne sono convinto. Sono anni che lavora nel calciomercato e raramente sbaglia. Bisogna però vedere cosa permettono di fargli fare e cosa no. Non offriranno mai 80 milioni per Chiesa quindi si deve mettere l'anima in pace. Ma se lo vedi per qualcosa meno allora potrai fare davvero una bella squadra".

Che impressione le ha fatto la nuova proprietà viola?

"Rocco Commisso non lo conosco ma mi ha fatto una bella impressione. sembra molto simpatico. Ora, però, dopo le tante parole servono i fatti a Firenze. Se vende Chiesa e non rinveste i soldi guadagnati allora abbiamo semplicemente un altro Della Valle".