FirenzeViola Il 4-2-3-1 è il modulo giusto per la Fiorentina. Anche il mercato si muove in questa direzione

Paolo Vanoli contro la Juventus ha schierato la Fiorentina con un 4-2-3-1 convincente. Anche il mercato può spingere i viola verso questo modulo

Il 4-2-3-1 è il modulo con cui la Fiorentina dovrà ripartire dopo la sosta. Le scelte di Vanoli contro la Juventus hanno pagato purtroppo solo a metà, ma i viola hanno raccolto tantissime informazioni positive schierando contemporaneamente molta della qualità a disposizione. E forse non era neanche la partita più adatta per iniziare questo percorso, ma alla fine il tecnico ha avuto ragione perché la sua squadra è sempre stata pericolosa anche nei momenti migliori della Juventus. Purtroppo, senza segnare più di 2 gol, questa squadra non ha ancora capito come si vince. Ma la speranza è che ci si possa arrivare presto, prestissimo. Magari subito dopo questa fastidiosa sosta per le Nazionali.

Un modulo più che sostenibile

Pedro Gonçalves e Oulai sono gli aghi della bilancia che pende in direzione 4-2-3-1, senza considerare il sospirato rientro di Arthur Atta, fuori ormai dalla partita pareggiata contro il Napoli prima della lunga sosta precedente. Contro i bianconeri, in una serata dove la spada si è alternata col fioretto, sono stati loro a dimostrare che questo modulo è sostenibile e anzi, che potrebbe anche essere la strada da percorrere per il prossimo futuro. Che sia la svolta tattica definitiva per Vanoli e i suoi? L'anno scorso fu il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, ora potrebbe essere questo centrocampo a due, con l'ivoriano che ha mostrato muscoli e qualità anche contro una squadra fisicamente prestante come quella di Spalletti.

Un ciclo da 'dominare' sul piano del gioco

Monza, Udinese, Cagliari, Parma e Bologna. Le cinque partite che separano la Fiorentina all'inizio del 2027 dove la squadra viola potrà provare a dominare il gioco anche tramite questo potenziale nuovo atteggiamento tattico. Tanto si è capito per l'ennesima volta che, almeno per il momento, la Fiorentina non sa come tenere la propria porta inviolata, quindi provare a segnare un gol più degli avversari sfruttando l'estro dei giocatori a disposizione sembra l'unica possibilità che hanno i viola per rilanciarsi.

Il mercato spingerà verso questa soluzione

Vanoli anche l'anno scorso ci mise un po' prima di far ingranare la propria squadra, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tattico e quanto visto con la Juventus, che dà seguito alla vittoria esterna contro il Sassuolo, ha dato la sensazione di poter essere il destino dei viola per il resto della stagione. Una strada che potrebbe essere ancor più chiara quando si arriverà a gennaio e quindi all'apertura del mercato. La ricerca di un mediano con caratteristiche alla Hojbjerg darebbe una soluzione in più al fianco di Oulai. Ed è per questo che sarà interessante vedere cosa deciderà di fare lo stesso Vanoli da qui alla breve sosta natalizia.

4-2-3-1 per sfruttare la rosa nella sua profondità offensiva e qualitativa. Gran parte della piazza lo chiedeva a gran voce. Vanoli ha risposto nella partita più attesa. Ora però non dovrà tornare indietro e proseguire su questa strada. La classifica ha bisogno di punti per abbandonare definitivamente i bassi fondi e perché no, per rilanciarsi dopo mesi di partite fastidiose.