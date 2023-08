LE OFFERTE PER AMRABAT E GLI INTERESSI PER DEMME-THEATE: CHE È SUCCESSO E COSA PUÒ ACCEDERE

FirenzeViola.it

Poco più di due giorni ci separano dalla chiusura del calciomercato, e per la Fiorentina si prospettano due giornate da seguire minuto per minuto. Come accaduto per quella che piano piano volge al termine, arricchita da un pomeriggio intriso di notizie.

A partire dalla situazione Sofyan Amrabat, da giorni, per non dire da mesi, voglioso di lasciare Firenze. In queste ore si è fatto avanti il Nottingham Forest, portando sulle scrivanie del Viola Park 20 milioni di euro, cifra non troppo distante dalle richieste della Fiorentina. Sempre sul conto del marocchino si è palesato oggi anche il Galatasaray, che però ai viola ha proposto un “misero” prestito secco, prontamente rifiutato dal club di Commisso, che è ormai consapevole di perdere il numero 34 ma con l’intenzione di non farne un oggetto a saldo.

Non è ancora chiara quale sarà la strada che percorrerà l’ex Verona, ma intanto la Fiorentina porta avanti altre operazioni per sostituirlo (almeno a livello numerico). Tra queste c’è quella che riguarda Diego Demme, mediano in uscita dal Napoli sul quale la Fiorentina potrebbe virare in base a ciò che ne sarà di Aster Vranckx, ex Milan cercato insistentemente da Pradè e Barone e che sembrava prossimo al vestire di viola, ma la trattativa col Wolfsburg nelle ultime ore ha subito un improvviso stop e in questo momento è in stand-by.

Poi c’è stata (e ci sarà, esattamente come per il centrocampista) la questione difensore. Non si è ancora smossa la situazione attorno a Martinez Quarta, con il Betis che è ancora in attesa di sistemare altrove Luiz Felipe. Anche in questo caso però, la Fiorentina tira dritta per la sua strada e sonda il terreno per Arthur Theate, che il Bologna ha ceduto a 20 milioni di euro un anno fa, cosa che fa pensare come la trattativa possa essere assai complicata a livello economico.

Si prospettano essere due giorni da monitorare dalla mattina alla sera, conditi anche dall’aspetto più prettamente calciofilo, con la Fiorentina che giocherà il preliminare di ritorno di Conference League.