DEMME, Viola su di lui se dovesse saltare Vranckx

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la ricerca di un centrocampista da parte della Fiorentina. Negli ultimi giorni era stato fatto il nome di Aster Vranckx del Wolfsburg, ma la trattativa adesso sembra in fase di stallo. Qualora non ci dovessero essere passi in avanti per il centrocampista ex Milan, la società gigliata potrebbe virare su una conoscenza del calcio italiano, Diego Demme, centrocampista tedesco in uscita dal Napoli.