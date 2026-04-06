FirenzeViola La Conference fa cassa: quasi 12 milioni guadagnati e il bottino può crescere ancora

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Oltre 11,7 milioni di euro già messi in cassaforte: è questo il dato che balza subito agli occhi guardando al percorso della Fiorentina in questa edizione di Conference League. Una cifra costruita passo dopo passo, tra bonus di partecipazione, risultati sul campo e premi per il superamento dei turni, che però non include ancora gli incassi da botteghino né il market pool legato ai diritti televisivi. Nel dettaglio, il club viola ha beneficiato di 3,17 milioni per la qualificazione, 2,25 milioni di quota europea e 0,832 milioni extra, oltre ai premi partita (400mila euro a vittoria, 133mila a pareggio) e ai bonus progressivi: 0,4 milioni per i playoff, 0,8 per gli ottavi e 1,2 per i quarti.

Una risorsa economica non marginale

Numeri che confermano come, ormai da anni, la Conference League rappresenti una risorsa economica tutt’altro che marginale per la Fiorentina. Nonostante una visibilità inferiore rispetto alle competizioni maggiori e i limiti strutturali dell’Artemio Franchi, attualmente penalizzato dai lavori di restyling, il torneo continua a garantire entrate utili per la sostenibilità del club. Negli ultimi tre anni, i viola hanno infatti incassato complessivamente 51,43 milioni di euro grazie a due finali e una semifinale: 17,7 milioni nella scorsa stagione, 16,23 milioni nell’edizione conclusa ad Atene e 17,5 milioni nell’annata chiusa con la finale contro il West Ham.

Un percorso complesso

Certo, il confronto con Champions ed Europa League resta impari, ma per la Fiorentina queste cifre rappresentano ossigeno puro, fondamentale per bilanciare i conti e sostenere il mercato. Sul campo, il cammino di questa stagione ha visto i viola superare le difficoltà iniziali – con il passaggio dai playoff prima con il Polissya e poi, dopo la fase campionato, contro lo Jagiellonia – e proseguire con decisione fino ai quarti di finale, conquistati battendo il Rakow. Il prossimo ostacolo sarà il Crystal Palace, con l’obiettivo di continuare a trasformare il percorso europeo in risultati sportivi… e nuovi ricavi.