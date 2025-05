FirenzeViola Kean, ottimismo sulla permanenza: i viola cercano un vice. Doppio incrocio con Krstovic tra mercato e ultima di campionato

Ultima giornata di campionato e poi sarà tempo di mercato. Se ormai quasi un anno fa Pradè spiegava come l'obiettivo principale della scorsa sessione estiva di trasferimenti fosse trovare finalmente una prima punta di livello, ancora oggi, seppur in una versione diversa, il tema attaccante è sempre quello più attuale. I viola hanno trovato il loro centravanti in Moise Kean. L'ex Juventus ad una giornata dal termine della stagione ha realizzato 24 gol tra tutte le competizioni performando al di là di ogni più rosea aspettativa. Il classe 2000 è stato uno dei trascinatori dei viola e adesso il tema è: rimane o non rimane a Firenze?

Cauto ottimismo sul futuro

Non sappiamo di preciso cosa si sono detti Kean e Commisso in quella famosa chiacchierata prima di Cagliari-Fiorentina. Il numero 20 viola subito dopo è stato costretto a lasciare il ritiro del club in Sardegna per motivi familiari e giustamente i discorsi sul suo futuro sono passati in secondo piano. Adesso però, con la stagione giunta alle sue battute finali e con il centravanti piemontese che ha parlato pure con il ds Pradè (QUI la news completa), stanno tornando d'attualità. Kean ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2029 ma l'accordo prevede anche una clausola rescissoria da 52 milioni esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Una cifra che, viste le prestazioni monstre del centravanti piemontese, sta facendo gola a tante big europee. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Premier League, dal Manchester United al Tottenham, ma anche di alcuni club italiani come Napoli e Milan. Tanto passerà dalle valutazioni personali di Kean stesso che, considerando anche che la prossima estate ci saranno i mondiali, a meno di un'offerta irrinunciabile da uno specifico club straniero sarebbe pronto a rimanere ancora un anno in viola al di là della posizione finale in campionato (sue parole).

Il doppio incrocio con Krstovic

Forte dell'ottimismo suscitato dagli ultimi colloqui con Pradè, la Fiorentina si sta muovendo per trovare il suo vice. Quando è mancato Kean in questa stagione infatti la formazione di Palladino ha sofferto l'assenza di un suo alter ego in rosa. Un centravanti di scorta in grado di subentrare all'azzurro, fare coppia con lui quando c'è da rimontare una gara e sostituirlo in caso di assenza. Per la prossima stagione, ammesso che Kean rimanga, la dirigenza gigliata non vuole farsi trovare impreparata e sta già sondando il terreno per alcuni calciatori. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha fatto due nomi in particolare, quello di Cristian Shpendi del Cesena e quello di Nikola Krstovic del Lecce. Il centravanti dei salentini, in Puglia dal 2023, quest'anno ha segnato 11 reti in campionato. Una cifra notevole considerando i 26 totali del Lecce (ultima in Serie A per gol fatti). Oltre all'interessamento per la prossima stagione, tra Krstovic e la Fiorentina c'è un altro legame. I viola per andare in Conference League, oltre a dover vincere contro l'Udinese, devono sperare che la Lazio perda in casa proprio contro il Lecce. La speranza è che la punta montenegrina domenica faccia un regalo ai gigliati, segni alla Lazio e dia una mano alla Fiorentina per raggiungere la Conference League. Poi, una volta finito il campionato, sarà il momento degli incroci di mercato.