Fiorentina ottimista sul futuro di Kean, TMW: "Non deciderà in base all'Europa"

Tuttomercatoweb.com fa il punto sul futuro di Moise Kean e scrive che da parte della Fiorentina si respira un moderato ottimismo. Nei giorni scorsi l'attaccante ha tenuto alcuni colloqui con il ds Pradè, dopo aver parlato anche con Commisso nelle scorse settimane, e da quelli è emerso uno scenario nel complesso rassicurante per i viola. Quanto è venuto fuori, per parola di Kean, è che solo un'offerta pazza - e riconducibile ad un singolo club nello specifico, che non sarebbe in Italia - lo spingerebbe a cambiare aria già adesso. Per un ragionamento che sembrerebbe andare oltre anche al piazzamento finale della Fiorentina.