Calciomercato Il Galatasaray si iscrive alla corsa per Kean: primi contatti con l'entourage. La situazione

vedi letture

Contatti tra il Galatasaray e gli agenti di Moise Kean. I turchi si sono informati per il centravanti della Fiorentina, la cui clausola rescissoria varrà fino a martedì prossimo. La società di Istanbul starebbe cercando un attaccante di alto livello: in cima alla lista c’è Victor Osimhen, per il quale però serve un esborso economico molto più sostanzioso. Il classe '98 del Napoli ha una clausola da 75 milioni di euro, quindi l'operazione sembra in salita.

Le intenzioni del Gala

Anche per questo il Galatasaray ha messo gli occhi su Kean, per il quale era tornato a farsi avanti lo stesso Napoli nei giorni scorsi. Una prima telefonata interlocutoria da parte del club turco, che ha messo il giocatore della Fiorentina nella lista dei papabili per l’attacco. Nessuna offerta concreta, almeno per il momento. Ma chissà che entro la prossima settimana non possano arrivare delle novità dalla Turchia (dove c'erano delle voci sul Fenerbahce).

Occhio alla Premier

L’unica proposta concreta per Kean, ad oggi, rimane quella dell’Al-Qadsiah che ha promesso al calciatore un contratto triennale da 15 milioni a stagione. Per il resto, occhio alle sirene inglesi: dalla Premier League scrivono di un possibile ritorno di fiamma del Manchester United, che avendo mollato Viktor Gyokeres potrebbe spingere sull’acceleratore per Kean. Dalla calma piatta dell'ultima settimana ai prossimi sette giorni potenzialmente di fuoco.