FirenzeViola La Fiorentina ha il sì di Bernabé: adesso il Parma aspetta un'offerta ufficiale

La Fiorentina vuol provare ad aggiudicarsi il centrocampista entro l'inizio del ritiro. Non sarà facile, ma i viola cercheranno di accontentare Stefano Pioli che ha chiesto un play per rinforzare il centrocampo. Come noto, il primo nome in lista è quello di Adrian Bernabé: il classe 2001 piace più di tutti, motivo per cui è previsto un tentativo da parte dei viola per quanto difficile. Soprattutto in fatto di tempistiche, visto che la preparazione estiva al Viola Park partirà dalla giornata di lunedì.

La situazione del calciatore

Bernabé vuole fare il salto di qualità, tanto che ha già detto di sì alla Fiorentina. Lo spagnolo sarebbe più che entusiasta di vestire i colori viola, e lo ha fatto intendere anche al Parma che adesso aspetta una mossa concreta da parte gli uomini mercato di Rocco Commisso. I ducali hanno fissato il prezzo del calciatore a 20 milioni di euro. Sarebbe un'altra perdita pesante dopo quella di Ange-Yoan Bonny, ma un'offerta ragionevole farebbe vacillare la società di Kyle Krause.

I numeri di Bernabé

E' tutto nelle mani della Fiorentina. Se i viola sono interessati, devono dimostrarlo coi fatti bussando alla porta del Parma con una proposta adeguata. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027. Nell'ultimo anno ha totalizzato 21 presenze che sarebbero potute essere molte di più se non fosse stato per i problemi fisici. Suo malgrado, ha dovuto assentarsi da novembre a gennaio per un problema alla coscia riemerso a fine campionato. E adesso aspetta la Fiorentina.