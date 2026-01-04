FirenzeViola Fiorentina-Cremonese alle 15: Piccoli favorito su Kean, ballottaggio Gosens-Ranieri

La Fiorentina riceve la Cremonese, la squadra allenata da Davide Nicola che gioca certo con la testa libera, nonostante sia una neo promossa, grazie ai 21 punti fin qui conquistati anche ai danni di qualche big. Al Franchi alle 15 la Fiorentina che scenderà in campo è certo lontana dall'essere una big (visto che è fanalino di coda della A) e dovrà giocare il tutto per tutto per provare a rimanere agganciata al treno salvezza visto che le altre hanno tutte mosso la classifica.

Vanoli solo domani scioglierà i dubbi sui convocati, ormai un'abitudine del tecnico, con qualche malanno di stagione e le incognite Fazzini e Pablo Marì (alle prese con i rispettivi infortuni anche se lo spagnolo è tornato ad allenarsi) ma intanto la Fiorentina ha già fatto sapere sia che Solomon è disponibile e dunque convocabile almeno per la panchina, sia che Kean è ritornato a Firenze e si è allenato. Difficile però che Vanoli possa schierarli titolari. In particolare vedremo cosa deciderà sul centravanti. Reduce dai giorni di permesso per (comprovati) motivi familiari infatti Kean non si è allenato a differenza di chi, Piccoli e Dzeko, ha svolto tutte le sedute pronto dunque a scendere in campo.

Intanto davanti a De Gea la linea a quattro non dovrebbe discostarsi da Dodo, Pongracic e Comuzzo con l'unico dubbio sulla sinistra dove c'è il ballottaggio tra Ranieri e Gosens rientrato nella gara di Parma. Al di là del modulo (ipotizziamo un 4-3-3 fluido e flessibile verso un 4-1-4-1 con esterni non proprio di ruolo) a centrocampo Fagioli sarà in regia con Mandragora e Ndour al centro mediana con Parisi e Gudmundsson ad affiancare appunto Piccoli, al momento favorito su Kean.

FIORENTINA (4-3-3): 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri; 8 Mandragora, 44 Fagioli, 27 Ndour; 65 Parisi, 91 Piccoli, 10 Gudmundsson. Allenatore: Vanoli

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero, 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 4 Barbieri, 32 Payero, 27 Vandeputte, 38 Bondo, 3 Pezzella, 90 Bonazzoli, 10 Vardy. Allenatore: Nicola