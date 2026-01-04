Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali: Ranieri e Piccoli titolari. Kean in panchina
Ci siamo, manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Cremonese, 18^ gara di campionato che i viola giocheranno alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi. In tal senso sono da poco state rese note le formazioni ufficiali del match, con le scelte definitive di mister Paolo Vanoli. Tutto confermato rispetto alle previsioni della vigilia, con la conferma della difesa a quattro e con Luca Ranieri che ha vinto il ballottaggio con Robin Gosens. Nessuna sorpresa neanche tra centrocampo e attacco, con Piccoli che partirà titolare al fianco di Gudmundsson al posto di Kean, vista l'assenza per tutta la settimana dal Viola Park di Moise. Queste le formazioni:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Mandragora, Ndour, Parisi; Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini; Martinelli; Sohm; Nicolussi Caviglia; Pablo Mari; Solomon; Kean; Gosens; Kospo; Viti; Fortini; Kouadio; Kouame. All. Paolo Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria. All. Davide Nicola.
