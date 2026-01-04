FirenzeViola Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean al posto giusto nel momento giusto, Fagioli c'è

DE GEA - Un tiro alto da osservare e nient’altro nel primo tempo in cui è semplice spettatore. Stesso discorso per il secondo tempo se si esclude un riflesso notevole su una punizione velenosa di Vazquez, 6,5

DODÒ - Dolorante dopo pochi minuti recupera e cerca profondità con alterne fortune nella prima mezz’ora. A poco dall’intervallo si fa trascinare dal nervosismo e rimedia il giallo al termine di una zuffa con la panchina cremonese. Il problema però sono le misure nei cross, perché solo a dieci dalla fine azzecca una bella imbucata per Piccoli, 5,5

COMUZZO - Buona guardia su Vardy che riesce a neutralizzare a più riprese nella prima frazione di gioco. Sbroglia una brutta situazione davanti a De Gea dopo un brutto pallone perso da Ranieri al quarto d’ora della ripresa e resta attento fino al fischio finale, 6,5

PONGRACIC - Ruvido in avvio su Bonazzoli resta efficace in tutto il primo tempo nel quale ogni tanto cerca anche la sortita offensiva. Vigile anche nella ripresa, 6

RANIERI - Un mancato aggancio in area, sugli sviluppi di un corner, poi però è bello il cross per Parisi che di testa colpisce la traversa e altrettanto la chiusura sul tentativo in contropiede di Vardy e Bonazzoli a 10’ dall’intervallo. Erroraccio al quarto d’ora della ripresa sul quale deve rimediare Comuzzo. Imprudente, 5,5

Dal 20’st GOSENS - Pochi minuti poi arriva subito al tiro pur concludendo centralmente, 6

MANDRAGORA - Su invito di Fagioli arriva al primo tiro dopo nemmeno 10 minuti di gioco. Ci riprova più tardi trovando solo l’angolo per l’intervento di Audero. Meno dinamico nella seconda parte del match, 6

Dal 39’st NICOLUSSI CAVIGLIA - S.v.

FAGIOLI - Già nei primi minuti cerca di smistare con buona precisione, poi arriva al tiro dal limite trovando la risposta di Audero. Di lì a poco chiama al tiro anche Mandragora. Mantiene alta la qualità anche nel secondo tempo e nei recuperi, 7

NDOUR - Gioca più semplice possibile nell’arco di un primo tempo in cui non azzarda molto altro. Qualcosina di più nel secondo tempo ma senza illuminare, 5,5

Dal 30’st FORTINI - Il suo ingresso forma un trio con Solomon e Gudmundsson dietro a Piccoli, poi propizia il gol da tre punti di Kean, 6,5

PARISI - Sull’imbeccata di Ranieri dalla sinistra colpisce la traversa poco dopo il decimo. Colpito duro da Bondo che rimedia il giallo e successivamente la sostituzione. Resta nel vivo del gioco fino al cambio, 6,5

Dl 20’st SOLOMON - Comincia a destra poi finisce sulla sinistra dopo l’ingresso di Fortini, ma soprattutto è suo il cross dal quale nasce il gol vittoria di Kean, 6,5

PICCOLI - Macchinoso nel primo quarto d’ora riesce a liberarsi al tiro a ridosso del ventesimo ma la conclusione è centrale. Sul finire di primo tempo finisce a terra in area procurandosi un rigore che però il VAR revoca per il suo fallo ai danni di Baschirotto. Nella ripresa si rivede al tiro su una bella imbucata di Dodò che viene però sporcata da un difensore in scivolata. Incide poco, 5,5

GUDMUNDSSON - Prima incursione, dalla sinistra, innocua, ma partendo esterno quando si accentra crea comunque problemi alla difesa avversaria. Sbaglia qualche pallone di troppo ma arriva comunque al tiro impegnando Audero a poco dall’intervallo. Cala alla distanza, 6

Dal 39’st KEAN - Pochi minuti ed è al posto giusto nel momento giusto, 7

VANOLI - Obbligata la rinuncia a Kean c’è Piccoli con Parisi e Gudmundsson più larghi, dietro va Ranieri sulla sinistra con Gosens in panchina. L’avvio è incoraggiante con un paio di tentativi di Fagioli e la traversa colpita da Parisi. A seguire c’è anche un tiro di Mandragora prima che Nicola richiami Bondo mettendo dentro Grassi. A metà ripresa richiama Ranieri e Parisi per Gosens e l’esordiente Solomon, poi tocca anche a Fortini al posto di Ndour spostando il modulo sul 4-2-3-1. Entrano anche Nicolussi Caviglia e Kean per Gudmundsson e Mandragora e la formazione sbilanciata, oltre il gol di Kean, vale una seconda vittoria in campionato che può rappresentare un punto di partenza ben diverso dal successo sull'Udinese, 6,5