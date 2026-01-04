FirenzeViola Altro che Udinese, è con la Cremonese la miglior Viola dell'anno che può cominciare la risalita. Ma serviranno conferme immediate e con altri avversari

Finalmente combattiva, non propriamente cattiva sotto porta ma certamente più determinata del solito. Probabilmente la miglior versione della Fiorentina lungo questo pessimo girone d'andata prossimo a chiudersi mercoledì sera a Roma. E soprattutto convinta di poter a casa il successo, in grado di metter in campo la convinzione di puntare alla salvezza. La seconda vittoria stagionale raccolta dalla Fiorentina ha (finalmente) un sapore diverso dalla goleada sull’Udinese, ed è la stessa storia della partita del Franchi a confermarlo. Nicola imposta una tattica attendista che lascia pochi spazi agli uomini di Vanoli, eppure già nel primo tempo qualche indicazione positiva il tecnico viola la può trarre.



Fagioli ispira, Gud spreca ma c’è

Di buono c’è che nella prima mezz’ora è Fagioli il motore della Fiorentina. Lancia, imbuca, ci prova anche al tiro, come del resto capita anche a Mandragora. Nel 4-3-3 viola Parisi prova a sopperire la qualità con la quantità, e ha anche sfortuna colpendo una traversa, ma alla fine anche a sinistra Gudmundsson qualcosa fa vedere. E’ vero l’islandese spreca molto per le sue potenzialità, ma almeno è inserito in un meccanismo non infallibile ma pur sempre continuo. E poi l’assedio a fine primo tempo, con tanto di rigore su Piccoli prima concesso poi revocato, è emblematico di una Fiorentina quanto meno calata nella parte. Quella giusta.

L’assedio che prosegue anche in avvio di ripresa non poteva che essere il segnale di una Fiorentina finalmente in grado di giocare perBene ha fattoad alimentare l'attacco conprima ee soprattuttopoi, in una lettura che ha consentito alla Fiorentina di concretizzare i 90 minuti solo nel. In quell'aspetto, nella vittoria strappata, con anchecoinvolto nella festa e in qualche botta e risposta con il, si può leggere il reale

Continuità cercasi

Adesso si tratta di trovare quella (immediata) continuità che era già venuta meno a Parma. Il tutto alla luce di un calendario che non concederà respiro anche in termini di avversari: Lazio, Milan, Bologna, l'intermezzo Cagliari e poi ancora Napoli (per non voler considerare la Coppa Italia e il Como in arrivo il 27 gennaio). Insomma pur sottolineando quanto di buono fatto, e completato con un gol che spazza via anche parecchie polemiche su Kean, l'uno a zero di oggi è un primo passo che ne impone altri, per avviare un processo virtuoso di risalita che certamente anche l'arrivo di Paratici, e soprattutto del suo mercato, potrebbe ulteriormente accelerare.